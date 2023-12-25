На Сонці сталося безліч спалахів: Землю накриє магнітна буря (відео)

Нині на Сонці зафіксовані множинні спалахи. Через них на Землі очікується магнітна буря.

Про це повідомляє The Watchers.

Множинні спалахи класу М були зареєстровані 24 грудня. Прогнози вказують на потенційні геомагнітні збурення з ударом, що падає. Магнітна буря очікується наприкінці дня 27 грудня 2023 року.

Останніми днями сонячна активність зросла до помірного рівня. Що стосується сонячної радіації, то потік електронів підтримується на нормальному або помірному рівні. Очікується, що такі умови збережуться до 27 грудня.

Що стосується геомагнітного поля, то спокійні і нестійкі умови переважатимуть до кінця 27 грудня, коли на Землі почнеться магнітна буря.

Довідка:

Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.

У середньому магнітна буря триває від двох до п'яти днів. Її поділяють на фази:

початкова (коли сонячний вітер налітає на Землю)

головна (відбуваються зміни в магнітосфері)

кінцева (відновлення магнітного поля Землі до звичного значення)

Під дією магнітних бур на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря, а внаслідок того, що корональна маса проникає в атмосферу і взаємодіє з молекулами повітря, можуть утворитися полярні сяйва.

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