На Sothebyʼs рекордну суму вторгували за копію американської Конституції

Ім'я покупця - невідоме.

На аукціоні Sothebyʼs продали рідкісну копію американської Конституції.

Про це повідомила пресслужба Sothebyʼs.

Історичний документ продали за 43,2 млн доларів. Втім, хто став власником копії, не відомо. До слова, у торгах брала участь група криптовалютних інвесторів ConstitutionDAO. Вона зібрала донатами $40 млн із понад 17 тисяч людей. Зібраних коштів не вистачило.

Слід зауважити, що на аукціоні продали один з 13 екземплярів Конституції США, які збереглися до сьогоднішніх днів. Загалом тираж мав 500 копій. Їх видали для делегатів Континентального конгресу на Філадельфійському конвенті 1878 року. Саме під час цього конвенту ухвалили Конституцію, яка стала основою державного устрою США.

#AuctionUpdate: Tonight's historic sale of The 'Official Edition' of The United States Constitution soared to a record-breaking $43.2 million, with all proceeds benefiting the Dorothy Tapper Goldman Foundation's educational programs for students. pic.twitter.com/uR5ZJT2UY0 — Sotheby's (@Sothebys) November 19, 2021

У Sotheby's зауважили, що увесь виторг піде на користь освітніх програм для студентів.

Як повідомлялося, автопортрет Фріди Кало продали на аукціоні за майже 35 мільйонів доларів. Наразі це найвища ціна за витвір мистецтва, створений у Латинській Америці. На автопортреті під назвою "Дієго і я" Фріда Кало зобразила себе з портретом свого чоловіка і колеги Дієго Рівери на чолі.

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