На світ з'явилися рідкісні кошенята, що змінюють колір шерсті: який вони мають вигляд (фото)

На світ з'явилися кошенята з рідкісним захворюванням, внаслідок якого їхня шерсть змінює колір.

Шестеро пухнастиків страждають на "лихоманку шерсті", яка призводить до несподіваних змін кольору їхньої шерсті. Це відбувається, коли пігментація шерсті не розвивається нормально в утробі матері, що призводить до незвичного забарвлення під час народження, і часто спричиняється хворобою або стресом вагітної матері.

Кошенята з особливою шерстю / Фото: Jam Press

У цьому посліді кошенята народилися у різних відтінках сірого, які з часом потемніють.

Кошенята з особливою шерстю / Фото: Jam Press

Кошенята з особливою шерстю / Фото: Jam Press

Кошенята, яким зараз вісім тижнів, були привезені до притулку Шотландського товариства захисту тварин (SPCA) після того, як було встановлено, що вони живуть у невідповідних умовах. Наразі вони шукають свій вічний дім, і їх охрестили "найрідкіснішими кошенятами Шотландії".

Кошенята з особливою шерстю / Фото: Jam Press

Старший ветеринар Шотландського товариства захисту тварин Джо Нілсон, який доглядав кошенят, каже: "Це дуже рідкісне явище, і я ніколи раніше не бачив, щоб воно торкнулося цілого виводка. Зміна забарвлення може тривати місяцями і може стати шоком для людей, які думають, що прилаштували кошеня "рідкісного забарвлення", а через пару місяців бачать, як їхнє кошеня перетворюється на чорного кота. Не існує єдиної інфекції, яка спричиняє лихоманку, її може спричинити будь-що, що призводить до значного підвищення температури тіла матері, це може бути будь-яка інфекція або просто сильний стрес. І це відбувається не у всіх випадках, коли мама підхоплює інфекцію під час вагітності. Це настільки рідкісне явище, що точна причина до кінця не з'ясована, але, ймовірно, це відбувається лише тоді, коли температура піднімається на певному етапі вагітності. Це зовсім не шкодить кошенятам, і ці шестеро щасливі, здорові та шукають свій вічний дім у люблячій родині".

Кошенята з особливою шерстю / Фото: Jam Press

