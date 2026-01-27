- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 220
- Час на прочитання
- 2 хв
На торги виставили унікальний дім на колесах 1928 року: який вигляд має і скільки коштує
На аукціон виставили унікальний ретро-караван 1928 року англійської компанії Eccles. Караван у стилі якобінської епохи з темно-зеленим корпусом, вітражними вікнами та дерев’яним інтер’єром.
На аукціон виставили унікальний ретро-караван – дім на колесах 1928 року випуску, створений англійською компанією Eccles у стилі якобінської епохи. Оцінюють його у 15 000–20 000 євро.
Деталі розповіли на сайті аукціону RM Sotheby's.
Хоча американські моделі на кшталт Airstream привертають багато уваги, саме Eccles з Бірмінгема, Англія, стали першими у світі виробниками автодомів масового виробництва, започаткувавши діяльність у 1919 році. Особливо цінуються моделі кінця 1920-х років у стилі якобінської епохи, дизайн яких був натхненний архітектурою епохи Тюдорів: фонарний стеля, еркерні вікна та багаті декоративні елементи. Один із таких караванів нині зберігається у Національному автомобільному музеї в Болє.
Презентований на торгах караван був знайдений Гліном Ланкастером Джонсом 1964 року, коли його використовували як курятник неподалік Болтона. Його відновлення тривало 23 роки під керівництвом наступного власника Тома Вілкокса. Після цього караваном володів колекціонер Годехардт з 2005 року, використовуючи його для регулярних подорожей Європою, буксированого автомобілем Bentley “WO”.
Караван пофарбований у темно-зелений колір з білою обробкою та вітражними вікнами. В інтер’єрі збережені чудові дерев’яні шафи, сидіння з вишитої тканини та відповідні штори, а також встановлена невелика газова плита і холодильник.
Раніше ми розповідали, що рідкісне видання Action Comics No. 1, з якого почалася історія Супермена, і яке раніше викрали з будинку актора Ніколаса Кейджа, продали за 15 мільйонів доларів у межах приватної угоди. Це новий абсолютний рекорд на ринку коміксів.