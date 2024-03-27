Компанію змушують зменшити висоту будинку "на товщину арахісу" - в чому причина

Компанію, що збудувала житловий дім на місці зруйнованої середньовічної конюшні у Йоркширі, змушують реконструювати об'єкт, щоб зменшити його висоту "на товщину арахісу". За підрахунками директора компанії такі зміни, які неможливо помітити неозброєним оком, коштуватимуть близько 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це пише Daily Mail

Нова будівля знаходиться у заповідній зоні середньовічного поселення, яке знаходиться під охороною, як історичний об'єкт. За висновками місцевих посадовців, будинок виявився на 13 мм вищим, ніж вказано у затверджених планах. На їхню думку, це порушення надає будівлі "громіздкий і незграбний вигляд в історичній природоохоронній зоні".

Забудовник Вейн Лоу назвав рішення місцевої влади абсурдним та пообіцяв подати апеляцію до Інспекції планування.

"Якби ми зробили те, що кажуть ці чиновники, нам довелося б якимось чином підняти дах вже завершеного будинку, прибрати кілька цеглин та знову опустити дах, що обійдеться нам приблизно у 30 000 фунтів стерлінгів. Я гарантую, що ніхто з сусідів або перехожих не помітить жодної різниці", – заявив Лоу.

У виконавчому повідомленні зазначається, що будинок має відповідати навколишній місцевості, а збільшення його висоти та прозорі вікна у східній стіні будинку, порушують умови планування та "завдають шкоди" гармонійному вигляду містечка Беверлі.

Рішення чиновників обурило не тільки забудовника. Девід Нолан, колишній голова комітету з планування, має намір порушити це питання на наступному засіданні місцевої ради. На його думку, це рішення було безумством і не відповідає громадським інтересам.

"Чому рада несе величезні витрати на судові витрати та робочий час персоналу через таке незначне відхилення від планів на об'єкті, який вже побудований і виглядає абсолютно добре? Я хочу знати, чому рада використовує величезну кувалду, щоб розколоти маленький горіх", – заявив один з членів міської ради Беверлі.

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