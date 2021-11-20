На трасу із вантажівки випали тисячі доларів: водії вибігали із авто, збирали та кричали від щастя

На трасу із вантажівки випали тисячі доларів: водії вибігали із авто, збирали та кричали від щастя

Через інцидент затримали двох осіб.

Поблизу міста Карлсбад, що у штаті Каліфорнія в США, із броньованої вантажівки на ходу випали тисячі доларів. Водії, які це побачили, вийшли із авто та кинулись збирати гроші.

Про це повідомляє nypost.com.

Інцидент стався на шосе 19 листопада о 9:00 ранку. У броньованій вантажівці випадково відкрились двері і звідти почали випадати тисячі доларів. Рух на трасі зупинився через те, що водії, які їхали поруч, повибігали із автомобілів та кинулись збирати кошти. Через це поліція затримала чоловіка і жінку. Їх підозрюють у привласненні частини грошей.

Користувачка TikTok Демі Бегбі показала відео, як водії швидко збирають гроші, кричать від радості та позують із купюрами посеред траси.

"Це найбожевільніше з того, що я бачила", - каже Демі Бегбі.

Спочатку водій броньованої вантажівки намагався відібрати гроші від мародерів, проте у нього нічого не виходило. Тоді він почав записувати дані тих, хто збирав купюри.

Згодом на місце події прибули патрульні, які оточили водіїв на шосе та збирали гроші в пластикові пакети.

Поки невідомо, скільки грошей було вкрадено, за попередніми даними, на асфальті лежали тисячі доларів. У поліції закликали громадян повернути кошти. Відомо, що вони належать Федеральній корпорації страхування депозитів.

@demibagby this is the most insane thing I have ever seen ♬ original sound - Demi Bagby

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