На Україну може напасти ще одна країна: астролог шокував передбаченням про наступ на велике місто

Астролог Влад Росс вважає, що влітку 2024 року на Україну може напасти Білорусь. Він пригадав слова Лукашенка про "мінні поля біля Києва", що може свідчити про загрозу.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Влад Росс вважає, що окупанти не підуть у наступ на Харків. Він зазначив, що під загрозою влітку 2024 року може бути знову Київ.

"Єдине, що можу сказати - ніхто на Харків не піде. Інше завдання стоїть у Кремля, про що проговорився сам Лукашенко на днях, що його "його змушують йти на Київ і, що на кордоні з Білоруссю величезні мінні поля". Але Харків можуть обстрілювати, а от піти влітку можуть на Київ. Багато про це задумується і почали уже "ламати" самого Лукашенка. А він уже готується "відбивати атаку". Але він проговорився про приготування нападу на Київ. І вони справді хочуть напасти своєю зграєю у 300-тисячним угрупуванням", - сказав Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог назвав дуже небезпечну дату для України.

Читайте також: