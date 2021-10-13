На узбережжі популярного курорту знайшли загадкову коричневу істоту: який вона має вигляд (фото)

Думки коментаторів щодо істоти розійшлися.
В Австралії в штаті Квінсленд на пляж курортного міста Йеппун винесло загадкову істоту коричневого кольору.
Відповідні світлини оприлюднили в групі Australian Native Animals в Facebook.
На знімку зображено желеподібну істоту коричневого кольору, яка, на думку користувачів, чимось зовні нагадує печінку.
"Подруга запостила у себе в "Фейсбуці" і поцікавилася, чи знає хтось, що це таке. Каже, що воно мало вигляд желеподібної істоти", - написала авторка публікації.
Частина коментаторів припустила, що дівчина сфотографувала Crambione mastigophora - томатну медузу, безпечну для людини, але таку, яку погано пахне. Інші вважали її занадто темною, проте один з користувачів пожартував, що та просто підгоріла на сонці.
Ще хтось припустив, що це може бути "диявольський гаманець", або оболонка яйцевої капсули акули.
Раніше на берег біля Нью-Йорка, в парку Грейт-Кіллс, викинуло мертвого кита: на ньому виявили пов'язані з людьми травми.