На узбережжі популярного курорту знайшли загадкову коричневу істоту: який вона має вигляд (фото)

На узбережжі популярного курорту знайшли загадкову коричневу істоту: який вона має вигляд (фото)

Думки коментаторів щодо істоти розійшлися.

В Австралії в штаті Квінсленд на пляж курортного міста Йеппун винесло загадкову істоту коричневого кольору.

Відповідні світлини оприлюднили в групі Australian Native Animals в Facebook.

На знімку зображено желеподібну істоту коричневого кольору, яка, на думку користувачів, чимось зовні нагадує печінку.

"Подруга запостила у себе в "Фейсбуці" і поцікавилася, чи знає хтось, що це таке. Каже, що воно мало вигляд желеподібної істоти", - написала авторка публікації.

Частина коментаторів припустила, що дівчина сфотографувала Crambione mastigophora - томатну медузу, безпечну для людини, але таку, яку погано пахне. Інші вважали її занадто темною, проте один з користувачів пожартував, що та просто підгоріла на сонці.

Ще хтось припустив, що це може бути "диявольський гаманець", або оболонка яйцевої капсули акули.

Australian Native Animals

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