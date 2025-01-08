На узбіччі дороги знайшли мавпу у рожевій спідниці – фото

Вона втекла від своїх господарів досліджувати місцевість.

Помічники шерифа в Міссурі, США, прийшли на допомогу павукоподібній мавпі в рожевій спідниці, яка блукала біля жвавого шосе.

Про це пише UPI.

Офіс шерифа округу Джефферсон повідомив у соціальних мережах, що поліцейські виїхали в район шосе 21 і М на "повідомлення про суб'єкта, який мавпує".

Вони прибули на місце і виявили павукоподібну мавпу, одягнену в "щось схоже на пачку".

"Після ретельних переговорів і деяких умовлянь, копи з бананами змогли підійти досить близько, щоб взяти тваринку в руки", - йдеться в повідомленні.

Мавпа / Фото: instagram.com/jeffcomosheriff

Координатор із питань громадської безпеки Грант Бісселл розповів, що мавпа підійшла до одного з чоловіків, який є кінологом.

"Мавпа підійшла і смикнула його за штанину, і він не знав, що робити. Він присів навпочіпки і намагався забезпечити якусь безпеку. І він сказав, що мавпа потягнулася і схопила його за руки, і він сказав: "Гаразд, думаю, ми просто постоїмо тут разом, поки не вирішимо, що робити", - розповів Бісселл в інтерв'ю KTVI-TV.

Мавпа / Фото: instagram.com/jeffcomosheriff

З'ясувалося, що мавпа втекла з сусіднього будинку. Примат був благополучно повернутий своєму доглядачеві.

Нагадаємо, у Болівії гігантський крокодил кинувся на човен із туристами. На щастя, ніхто з людей не став здобиччю істоти.

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