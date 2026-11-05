На станції «Вернадського» очікують на поповнення: пінгвіни відклали перші яйця (фото)

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

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Поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» розпочався сезон відкладання яєць у субантарктичних пінгвінів. Науковці вже виявили 14 яєць, однак очікують, що загалом їх буде кілька тисяч.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

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Перше яйце помітили вранці 2 листопада на острові Галіндез, де розташована українська станція. Знахідку зробила лікарка 31-ї антарктичної експедиції Єлизавета Підгаєцька під час огляду пінгвінячих гнізд.

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За її словами, вона перевіряла групи птахів, коли один із пінгвінів підвівся і під ним промайнуло щось світле. Спочатку лікарка вирішила, що це лапа, проте після перегляду фотографії зі збільшенням зрозуміла, що побачила яйце.

Цікаво, що вже третій рік поспіль перше яйце знаходять на тій самій скелі поблизу геокосмічної лабораторії. Науковці припускають, що це пов’язано з її висотою: сніг тут сходить раніше, тому місце швидше стає придатним для гніздування.

Біологи очікували на початок кладки, адже перші спарювання пінгвінів зафіксували ще наприкінці вересня. Відтоді вони регулярно перевіряли гнізда. До пошуків долучилися й інші учасники експедиції, оскільки зараз на острові перебуває понад 8 тисяч птахів.

Точна дата появи першого яйця має наукове значення. Завдяки таким спостереженням дослідники можуть порівнювати дані за різні роки та оцінювати вплив зовнішніх чинників, зокрема кліматичних змін.

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Зазвичай субантарктичні пінгвіни відкладають два яйця, іноді — три. Вони мають сірувато-зелений колір, а за розміром і формою нагадують гусячі.

Птахи облаштовують гнізда з камінців і висиджують потомство по черзі. Поки один із батьків залишається біля кладки, інший вирушає до океану на пошуки їжі.

Наразі полярники знайшли 14 яєць у різних частинах острова. Перші пташенята мають вилупитися трохи більше ніж за місяць.

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни відклали перші яйця / © Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, торік наприкінці шлюбного сезону біля станції «Академік Вернадський» зафіксували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів — майже 11 тисяч.

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Раніше до української антарктичної станції «Академік Вернадський» завітав унікальний гість — імператорський пінгвін. Така поява є вкрай рідкісною.

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