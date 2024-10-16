На вершині Великої піраміди в Єгипті парапланерист побачив щось неймовірне: відео

Маленька собачка зуміла піднятися на саму вершину стародавнього пам’ятника.
Парапланерист Алекс Ленг, який у Єгипті здійснював польоти над пірамідами Гізи, зробив неймовірне відкриття на вершині Великої піраміди.
Відповідне відео він опублікував в Instagram.
Пролітаючи над пірамідою Хеопса, Алекс Ленг побачив маленьку собачку, яка зуміла піднятися аж на саму вершину цього стародавнього пам’ятника.
За словами парапланериста, песик “обгавкував птахів” та насолоджувався приголомшливими краєвидами.
Піраміда, яку було споруджено близько 4600 років тому, має висоту трохи менш, ніж 139 метрів.
У коментарях до опублікованого ролика користувачі соцмережі пожартували, що парапланерист зустрів на вершині піраміди Хеопса давньоєгипетського бога Анубіса, якого, як відомо, зображували з собачою головою.
Нагадаємо, у стародавньому йорданському місті Петра під будинком храму "Ель-Хазне" дослідники виявили таємну гробницю з 12 людськими скелетами.
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