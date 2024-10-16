На вершині Великої піраміди в Єгипті парапланерист побачив щось неймовірне: відео

Маленька собачка зуміла піднятися на саму вершину стародавнього пам’ятника.

Парапланерист Алекс Ленг, який у Єгипті здійснював польоти над пірамідами Гізи, зробив неймовірне відкриття на вершині Великої піраміди.

Відповідне відео він опублікував в Instagram.

Пролітаючи над пірамідою Хеопса, Алекс Ленг побачив маленьку собачку, яка зуміла піднятися аж на саму вершину цього стародавнього пам’ятника.

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За словами парапланериста, песик “обгавкував птахів” та насолоджувався приголомшливими краєвидами.

Піраміда, яку було споруджено близько 4600 років тому, має висоту трохи менш, ніж 139 метрів.

У коментарях до опублікованого ролика користувачі соцмережі пожартували, що парапланерист зустрів на вершині піраміди Хеопса давньоєгипетського бога Анубіса, якого, як відомо, зображували з собачою головою.

Парапланерист виявив щось незвичайне на вершині Великої піраміди в Єгипті

Нагадаємо, у стародавньому йорданському місті Петра під будинком храму "Ель-Хазне" дослідники виявили таємну гробницю з 12 людськими скелетами.

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