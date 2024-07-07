На весіллі нареченому передали пікантні фото дружини – його реакцію записали на відео

Відео з нареченим завірусилося в Мережі після того, як він помітно розхвилювався, коли подружка нареченої передала йому декілька "пікантних знімків" його дружини під час весільного банкету.

У кліпі, який зібрав понад 3,8 мільйона лайків, чоловік сидів за головним столом і розмовляв зі своєю коханою, коли до нього підійшла подружка нареченої.

Вона непомітно простягнула йому фотографію оголеної дружини, і у нього миттєво відвисла щелепа. Він одразу ж розхвилювався і вигукнув: "Що тут відбувається?", перш ніж одразу ж повернутися до витріщання на неї.

Його наречена розсміялася, коли він сховав фотографію під стіл і намагався приховати усмішку на своєму обличчі. Пізніше ввечері подружки нареченої вручили йому ще одну світлину, змусивши його почервоніти, коли він ховав її від сторонніх очей.

"Це було так весело", - підсумувала наречена. Зі свого боку, користувачі TikTok похвалили жінку та назвали її весільний подарунок "геніальним".

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