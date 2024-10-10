На Волині голова 2-річного хлопчика застрягла в каструлі: довелося викликати ДСНС (фото)

Дитина під час гри наділа собі на голову каструлю і не змогла її зняти.

Курйозний інцидент трапився на Волині – там дворічний хлопчик під час гри надів собі на голову каструлю і не зміг її зняти.

На допомогу батьки були змушені викликати ратяувальників, передає ДСНС.

Батьки намагалися допомогти синові самостійно, але їм це не вдалося.

Фото: ДСНС

На місце події викликали рятувальників, які за допомогою ручних ножиць по металу розрізали каструлю і зняли її з голови дитини. З хлопчиком усе гаразд, після завершення рятувальної операції він одразу заснув у мами на руках, зазначили в ДСНС.

"Шановні батьки, слідкуйте за розвагами своїх дітей, не залишайте їх без нагляду та пояснюйте правила безпечної поведінки під час розваг", – наголошують рятувальники.

Раніше повідомлялося, що в Києві нетверезий 15-річний підліток упав у Дніпро і ледь не втопився.

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