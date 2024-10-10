На Волині голова 2-річного хлопчика застрягла в каструлі: довелося викликати ДСНС (фото)

Дитина під час гри наділа собі на голову каструлю і не змогла її зняти.
Курйозний інцидент трапився на Волині – там дворічний хлопчик під час гри надів собі на голову каструлю і не зміг її зняти.
На допомогу батьки були змушені викликати ратяувальників, передає ДСНС.
Батьки намагалися допомогти синові самостійно, але їм це не вдалося.
На місце події викликали рятувальників, які за допомогою ручних ножиць по металу розрізали каструлю і зняли її з голови дитини. З хлопчиком усе гаразд, після завершення рятувальної операції він одразу заснув у мами на руках, зазначили в ДСНС.
"Шановні батьки, слідкуйте за розвагами своїх дітей, не залишайте їх без нагляду та пояснюйте правила безпечної поведінки під час розваг", – наголошують рятувальники.
Раніше повідомлялося, що в Києві нетверезий 15-річний підліток упав у Дніпро і ледь не втопився.
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