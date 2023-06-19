На якому боці краще спати, щоб бути здоровим: поради

Майже у кожної пози сну (на боці, спині чи животі) є свої переваги, тому тут потрібен індивідуальний підхід.

На якому боці правильніше спати вночі – вам, можливо, навіть і на думку не спадало, що сон на лівому чи правому боці має якісь плюси й мінуси.

Які пози для сну вважаються найкращими, на якому боці потрібно спати, йдеться у статті HUFFPOST.

Сон на лівому боці

Таке положення забезпечує кращу циркуляцію крові та може допомогти зменшити кислотний рефлюкс. Крім того, сон на лівому боці допомагає підтримувати нормальне функціонування легень і знижує ризик печії.

Вважається, що сон на лівому боці приносить найбільшу користь для загального здоров’я.

"Коли ми спимо на лівому боці, шлунок і його шлунковий сік залишаються нижче стравоходу, що може допомогти зменшити печію та розлади травлення", – йдеться у статті.

Сон на лівому боці під час вагітності може покращити кровообіг між серцем, плодом, маткою та нирками, одночасно знімаючи тиск із печінки.

Спати на лівому боці рекомендується особливо людям, які хропуть, мають кислотний рефлюкс, високий кров’яний тиск або проблеми із травленням.

Сон на правому боці

Зокрема, спати на правому боці рекомендують, якщо у вас:

хронічні захворювання печінки;

хвороби жовчного міхура з ускладненим відтоком жовчі;

гастрит зі зниженою кислотністю;

серцева недостатність;

під час відновлювального періоду після інфаркту.

Особливо переваги сон на правому боці має для людей із захворюваннями серця (за допомогою сили тяжіння буде менше навантаження на нього).

Сон на спині

В цьому положенні особливо добре засинати за болів у шиї або підвищеного тиску. Хребет витягується та розслабляється, а вміст черевної порожнини не передавлюється.

Якщо ви хочете зменшити ризик болю в спині та добре відпочити вночі, спіть на спині, радять експерти.

"Сон на спині може бути здоровішим для вашого хребта, тоді як сон на правому боці корисний для вашого серця. Сон на животі – це єдине положення, яке вважається нездоровим, оскільки воно сильно навантажує хребет", – йдеться у статті.

Раніше ми писали про 5 тривожних сигналів, якими організм повідомляє вам про зміни стану здоров’я.

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