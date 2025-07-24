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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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На засіданні міськради раптом почали транслювати порно

Муніципалітет транслював засідання своєї ради онлайн, щоб зацікавлені громадяни могли брати в них участь з дому.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
еротичне зображення

Еротика. Ілюстративне зображення / © Pixabay

Під час засідання міської ради у Бодман-Людвігсгафені на півдні Німеччини відбулося втручання в його онлайн-трансляцію. На екрані раптом з’явилися кадри із порнофільму та зображення свастики.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Протягом багатьох років муніципалітет транслював засідання своєї ради онлайн, щоб зацікавлені громадяни могли брати в них участь з дому.

Того дня на засіданні ради були присутні близько 20 учасників у залі засідань та до п’яти на платформі відеотрансляції Zoom. Перебої сталися приблизно через 30 хвилин після початку засідання.

Двоє невідомих користувачів взяли під контроль відеодзвінок у Zoom та поширили порнографічні зображення на своїх екранах, які також були видні в кімнаті для засідань.

Мер Бодман-Людвігсгафена Крістоф Штольц швидко відреагував на інцидент і перервав трансляцію через декілька секунд.

Як саме сталося втручання, залишається незрозумілим.

«Зараз ми вивчаємо, як зробити доступ безпечнішим у майбутньому, а також запобігати таким випадкам і відстежувати їх», — сказав мер.

За словами речника муніципалітету, у середньостроковій перспективі буде використано інше програмне забезпечення для передачі даних.

З приводу інциденту було подано заяву до поліції.

Нагадаємо, раніше бортпровідниця американської авіакомпанії розповіла, що трапляється із пасажирами, які намагаються встановити інтимну близькість під час польоту.

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