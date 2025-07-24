- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 1 хв
На засіданні міськради раптом почали транслювати порно
Муніципалітет транслював засідання своєї ради онлайн, щоб зацікавлені громадяни могли брати в них участь з дому.
Під час засідання міської ради у Бодман-Людвігсгафені на півдні Німеччини відбулося втручання в його онлайн-трансляцію. На екрані раптом з’явилися кадри із порнофільму та зображення свастики.
Про це повідомляє видання Spiegel.
Протягом багатьох років муніципалітет транслював засідання своєї ради онлайн, щоб зацікавлені громадяни могли брати в них участь з дому.
Того дня на засіданні ради були присутні близько 20 учасників у залі засідань та до п’яти на платформі відеотрансляції Zoom. Перебої сталися приблизно через 30 хвилин після початку засідання.
Двоє невідомих користувачів взяли під контроль відеодзвінок у Zoom та поширили порнографічні зображення на своїх екранах, які також були видні в кімнаті для засідань.
Мер Бодман-Людвігсгафена Крістоф Штольц швидко відреагував на інцидент і перервав трансляцію через декілька секунд.
Як саме сталося втручання, залишається незрозумілим.
«Зараз ми вивчаємо, як зробити доступ безпечнішим у майбутньому, а також запобігати таким випадкам і відстежувати їх», — сказав мер.
За словами речника муніципалітету, у середньостроковій перспективі буде використано інше програмне забезпечення для передачі даних.
З приводу інциденту було подано заяву до поліції.
Нагадаємо, раніше бортпровідниця американської авіакомпанії розповіла, що трапляється із пасажирами, які намагаються встановити інтимну близькість під час польоту.