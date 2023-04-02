На заздрість сусідам: коли і чим підживлювати смородину, щоб дала хороший урожай

Навесні потрібно підживлювати кущі і рослини, щоб потім отримати хороший урожай. Особливу увагу варто приділити ягідним культурам. Сим підгодувати смородину навесні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коли підживлювати смородину

Дуже важливо підібрати правильний час для підгодівлі смородини. Краще додавати добрива ще до того, як на гілках розпустяться бруньки. Фахівці наголошують, що саме початок періоду вегетації не можна пропускати.

Якщо цей період пропустити, то можна втратити можливість підживити смородину цієї весни. Рослина перестане рости і на великий урожай можна не надіятися. Тому дуже важливо підживлювати смородину саме навесні.

Чим підгодувати смородину навесні

Насамперед, важливо зрозуміти, що варіантів добрива є багато. Навесні і восени кущам потрібні різна підгодівля. Наприклад, щоб підготувати рослину до зими, обов'язково вносять калій та фосфор, які зовсім не потрібні їй у весняні місяці.

Навесні смородині потрібен тільки азот. Азотні кислоти не будуть сильно вимиватися з ґрунту, коли сніг вже зійшов. Тому цей час ідеально підходить для внесення підгодівлі.

Азотні добрива

Азотні добрива досить легко застосовувати для підгодівлі і зазвичай їх достатньо внести всього лише один раз. Щоб приготувати підгодівлю, потрібно взяти:

2 столові ложки аміачної селітри або сечовини;

10 літрів води.

Такої кількості достатньо для одного куща. Селітру або сечовину потрібно повністю розчинити у воді, вилити добриво під смородиновий кущ. Для збільшення урожайності (якщо кущі взимку змерзли або минулого року дали надто мало ягід), то рекомендовану дозу потрібно зменшити на 25%.

Органічні добрива

Також можна використати простий народний спосіб. Для підживлення смородини фахівці рекомендують використовувати картопляне лушпиння. Щоб приготувати з нього підгодівлю, потрібно лушпиння спочатку подрібнити до стану каші, а потім змішати із водою. Повинна вийти трішки густа консистенція. Настоюйте її впродовж однієї доби. Коли суміш "заграє", виливайте під кущ смородини. Завдяки картопляному лушпинню смородина отримає достатньо сил, щоб дати хороший урожай.

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