На жінку напав найбільший у світі гризун під час купання в озері – фото

Капібара, яких вважають милими істотами, вчепилася зубами їй у голову.

У місті Сьєнага, Колумбія, на жінку під час купання в озері напав найбільший у світі гризун – капібара.

Про це повідомляє NTK.

Молода жертва підняла палець, щоб попередити капібару, щоб істота трималася подалі, але величезний гризун несподівано напав на неї. Він стрибнув їй на спину і, здається, гриз за голову.

Жінка кричала, намагаючись втекти від агресивної капібари, і вона знову і знову кусала її.

Раптом на березі з'явився чоловік і схопив товсту палицю, щоб захиститися. Він допоміг жінці вибратися з води.

Капібара напала на жінку під час купання в озері / Фото: скриншот з відео

Капібара напала на жінку під час купання в озері / Фото: скриншот з відео

Користувачі Мережі були нажахані кадрами нападу:

Те, що ви бачили відео, де вони спокійні і милі, не скасовує того факту, що вони все ще дикі тварини

Хіба капібари не повинні бути спокійними і доброзичливими?

Який жах. Це не смішно, бідна дівчина

Чому їй так довго не допомагали?! Ця тварюка кусала її за голову та обличчя!

Капібари родом із Південної Америки, вони є найбільшими гризунами у світі. Вони населяють густі ліси та савани, а також живуть біля водойм. Максимальна тривалість їхнього життя становить від восьми до 10 років, а важать вони зазвичай від 35 до 65 кг. Капібари вважаються досить слухняними істотами, які кусаються лише у разі провокації або загрози.

Нагадаємо, нещодавно працівник зоопарку випадково зняв власну смерть у лев'ячому лігві, намагаючись приголомшити кохану. Він хотів надіслати відео своїй дівчині, щоб справити на неї враження, але зазнав жорстокої розправи.

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