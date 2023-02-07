Набрала 145 кг і не могла рухатись: через "лінивих" батьків 16-річна дівчинка "зігнила" живцем у ліжку

Батько на суді заявив, що він довів свою доньку до такого стану, бо "лінивий".

У Ньютауні, графство Повіс, що у Великій Британії, 16-річна дівчинка "зігнила" живцем. Вона не могла самостійно рухатись, а батьки не доглядали за донькою: вони лише приносили до її ліжка їжу та йшли геть.

Про це пише dailymail.co.uk.

16-річну Кейлі Тітфорд знайшли мертвою у своєму ліжку, в будинку, де вона проживала з батьками, ще 2020 року, проте судове розслідування завершилось лише 2023 року.

За даними суду, дівчинка страждала на ожиріння, вона важила 145 кілограмів та не могла самостійно пересуватись, проте батьки вирішили самоусунутись від проблем доньки.

Її кімната була брудною і захаращеною, з пляшками сечі і фритюрницею із залишками жиру, а також тортом у коробці. Останні 9 місяців дівчинці не надавали медичної допомоги, а у вересні 2020 року вона не повернулась на навчання до школи.

На момент смерті Кейлі лежала нерухомо у своєму брудному ліжку - її волосся було брудним і скуйовдженим, а нігті на ногах не стригли щонайменше шість місяців. Її шкіра була вкрита виразками.

Прокурорка Керолайн Різ сказала, що Кейлі не мала доступу до своєї ванної кімнати і туалету, і лежала у власних екскрементах.

"Такого не побажаєш жодній тварині, не кажучи вже про вразливу дитину-інваліда", - сказала прокурорка.

Суд зазначив, що Кейлі була "замкнена" у своїй похмурій кімнаті, частини її тіла "гнили заживо". Коли батька Кейлі, Алана Тітфорда, запитали, чому він не допоміг своїй доньці, той відповів: "Я лінивий".

Фото: dailymail.co.uk

Суд встановив, що Кейлі, яка мала розщеплення хребта, пересувалася інвалідним візком. Дівчина померла після запалення та інфікування виразки, що виникла внаслідок ожиріння і нерухомості. Експертка описала це як найважчий випадок пролежнів, який вона коли-небудь бачила.

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Працівники швидкої допомоги, яких викликали до будинку після того, як дівчину знайшли мертвою, розповіли, що їм стало зле через "гнильний" запах у кімнаті. Після її смерті були знайдені личинки, які, як вважають медики, харчувалися її тілом.

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

До карантину дівчинка ходила до школи, там її описують, як веселу й балакучу дитину.

Суд вирішить, як покарати батьків дівчинки, 1 березня 2023 року.

Нагадаємо, в Центрі спеціального догляду за хворими на хворобу Альцгеймера в місті Урбандейл, штат Айова у США, спочатку вирішили, що їхня 66-річна підопічна померла. Проте жінка "ожила" в мішку для трупів у похоронному бюро. Через два дні потерпіла таки померла.

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