Набридло складати чашки одна на одну: цей простий лайфгак звільнить місце в кухонній шафі

Зберігання чашок на кухні / © pexels.com

Реклама

Такий DIY-лайфгак не потребує складних конструкцій, а самі гачки коштують недорого. До того ж чашки залишаються захованими за дверцятами шафи, тому кухня не виглядатиме захаращеною.

Як звільнити місце в кухонній шафі за допомогою гачків

Головна ідея дуже проста: замість того щоб ставити всі чашки одна на одну, їх можна підвісити за ручки. Для цього всередині шафи встановлюють невеликі гачки, які вкручуються в основу полиці або верхню частину шафи.

Реклама

Так ви використовуєте не лише поверхню полиці, а й простір над нею. На самій полиці після цього залишається місце для інших чашок, тарілок або кухонного приладдя.

Реклама

Що знадобиться

Для простого варіанта підготуйте:

міцні вигнуті гачки для чашок;

олівець;

рулетку;

електродриль;

чашки або кухлі, які плануєте підвісити.

Гачки можуть бути металевими, латунними або навіть із вініловим покриттям. Обирайте їх не лише за зовнішнім виглядом, а й за розміром та міцністю — вони мають надійно утримувати ручку чашки.

Як правильно встановити гачки

Спочатку повністю звільніть кухонну шафу від чашок. Це допоможе оцінити доступний простір і зрозуміти, скільки гачків вам насправді потрібно.

Потім визначте місця для кріплення. Якщо хочете, щоб чашки висіли рівно й акуратно, виміряйте однакову відстань між гачками та зробіть позначки олівцем.

Реклама

Після цього просвердліть невеликі направляючі отвори. Вони допоможуть легше вкрутити гачки та зробити кріплення акуратнішим.

Вкрутіть гачки у підготовлені отвори й перевірте, чи тримаються вони достатньо міцно. Тепер можна повісити чашки за ручки.

Важливий момент: перед встановленням переконайтеся, що чашки, підвішені на гачках, не впиратимуться в нижню полицю або дверцята шафи. Також залиште достатньо місця, щоб їх було зручно знімати.

Як зробити зберігання чашок ще зручнішим

Не обов’язково встановлювати гачки ідеально симетрично. Якщо для вас важливіше практичність, ніж зовнішній вигляд, розміщуйте їх відповідно до розміру та форми чашок.

Реклама

Великі кухлі краще розташовувати подалі один від одного, щоб вони не билися під час знімання. Для невеликих чашок можна зробити відстань між гачками меншою.

А ще варто враховувати колір фурнітури. Якщо хочете, щоб гачки були непомітними, підберіть їх у тон внутрішньої частини шафи. Якщо ж вам подобаються декоративні деталі, контрастна фурнітура може стати маленьким стильним акцентом.

Що робити, якщо не хочеться свердлити шафу

Цей спосіб чудово підходить власникам житла, але орендарям може не сподобатися ідея свердлити кухонні меблі. У такому випадку можна використати самоклейні тримачі для чашок, які не потребують цвяхів або шурупів.

Ще один варіант — встановити спеціальну металеву планку з S-подібними гачками на задній стінці шафи. Однак перед покупкою потрібно перевірити ширину шафи, висоту чашок і переконатися, що підвішений посуд не заважатиме закривати дверцята.

Чому цей лайфгак варто спробувати

Підвішування чашок — це не просто спосіб зробити шафу охайнішою. Такий підхід дозволяє використати вертикальний простір, який часто залишається незадіяним.

Замість високих нестійких стосів чашки розташовуються окремо, їх легше побачити та дістати. А головне — вам не доведеться відмовлятися від улюблених кухлів лише через брак місця.

Якщо чашок накопичилося більше, ніж може вмістити звичайна полиця, кілька правильно встановлених гачків можуть стати напрочуд простим рішенням.

FAQ

Як краще зберігати чашки на маленькій кухні?

Один із найпростіших варіантів — підвісити чашки за ручки на гачки всередині кухонної шафи. Це дозволяє використати вертикальний простір і звільнити частину полиці. Якщо не хочеться свердлити меблі, можна розглянути самоклейні тримачі або готові системи з S-подібними гачками.

Як повісити чашки в кухонній шафі?

Встановіть міцні вигнуті гачки у верхній частині шафи або під полицею, попередньо вимірявши відстань між ними. Зробіть невеликі направляючі отвори, вкрутіть гачки та підвісьте чашки за ручки. Перед використанням перевірте міцність кріплення та переконайтеся, що чашки не торкаються нижньої полиці.

Новини партнерів

Новини партнерів