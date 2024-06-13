Начальник звільнив підлеглу просто у день її весілля: що він написав

Наречена отримала неприємні новини в один з найщасливіших днів свого життя.

Насолоджуючись весільним банкетом зі своїми близькими на Кіпрі, британка перевірила свій телефон і була шокована, побачивши повідомлення в WhatsApp від свого боса, який повідомив, що її трудові відносини з роботодавцем були припинені, передає People.

Наречена поділилася своєю історією з популярним ютубером Беном Аскінсом, пояснивши, що її бос та інші колеги знали, що саме в цей день вона виходить заміж.

"І [мій бос] почав з текстового повідомлення: "Сподіваюся, день твого весілля минув добре, і ти гарно провела час", - розповіла вона Аскінсу. Потім вона продовжила зачитувати решту повідомлення: "Я просто хотів повідомити тобі, що було ухвалено рішення, на жаль, відпустити тебе. На твою особисту електронну адресу було надіслано листа з детальною інформацією. Мені дуже шкода, що у нас нічого не вийшло, і я бажаю тобі всього найкращого на майбутнє".

Аскінс втрутився, щоб сказати, що він був приголомшений незрозумілим рішенням боса звільнити наречену в такий важливий день у її житті.

"Я просто не знаю, що на це сказати, тому що це одна з найгірших речей, які я коли-небудь чув, тому що це повинен був бути один з найкращих, найдивовижніших днів у твоєму житті. І вони це зробили", - сказав він.

Наречена детально розповіла, як у неї виникла перша підозра, що щось не так. "Я взагалі не тримала телефон при собі під час церемонії, і лише коли я сіла пізніше, я подумала: "Мені потрібно перечитати багато побажань". І перше, що я помітила, це те, що мене заблокували і видалили з усіх груп компанії у WhatsApp", - згадує вона. "Я подумала: "О, що тут відбувається?". А потім я побачила повідомлення мого боса і я просто ахнула. Звичайно, наступне, що ви робите, це перевіряєте свою електронну пошту", - продовжила вона.

В офіційному листі про звільнення її повідомили, що вона втрачає роботу через те, що її "робота не відповідає очікуванням, які вони висувають до цієї ролі". Однак наречена пояснила Аскінсу, що їй ніколи не вказували на те, що її робота не відповідає вимогам, і сказала, що підозрює, що компанія планувала звільнити її вже деякий час.

"Нещодавно вони найняли когось до нашої команди, і я думаю, що весь цей час він був просто моєю заміною", - пояснила вона, зазначивши, що новий співробітник почав працювати в той самий день, коли вона поїхала на весілля.

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Наречена сказала Аскінсу, що почувається "дуже розлюченою" через те, як її колишній роботодавець впорався з ситуацією. "Я думаю, що це був трохи боягузливий спосіб зробити це, поки мене там не було. У них була можливість зробити це особисто", - сказала вона.

Ведучий погодився з нею, повторивши: "Це один з найкращих моментів у житті, і вони забрали цей момент у вас. Ніхто не заслуговує на це".

Тепер, замість того, щоб насолоджуватися цією новою главою свого життя зі своїм партнером, наречена була зайнята пошуком нової роботи. "Все, що я робила, це подавала заявки на роботу", - сказала вона.

Нагадаємо, найкращі друзі одружили своїх батьків і стали братами. Вони переконали самотніх маму і тата піти на побачення.

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