Начальниця в'язниці закрутила роман з ув'язненим наркодилером: як їх викрили

В'язень / © Freepik

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У Великій Британії начальниця в’язниці почала стосунки з наркодилером, який подарував їй автомобіль «Мерседес» вартістю 12 000 фунтів стерлінгів (657 335 гривень) після того, як вона незаконно схвалила його дострокове звільнення з в’язниці за ліцензією.

Про це пише BBC.

42-річна Керрі Пегг вважалася «висхідною зіркою» тюремної служби, яка за шість років швидко піднялася кар’єрними сходами від абітурієнтки до начальниці в’язниці «Кіркхем» (HMP Kirkham), повідомив Престонський коронний суд.

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Але стверджується, що вона «не грала за правилами» і, перебуваючи на посаді начальниці в’язниці в Ланкаширі, вона почала стосунки з ув’язненим Ентоні Сондерсоном, який подарував їй автомобіль.

Коли поліція провела обшук в її будинку в Орреллі, графство Віган, вони знайшли зубну щітку з його ДНК, почули присяжні. Пегг заперечує два пункти звинувачень у неправомірних діях на державній службі.

Барбара-Луїза Вебстер, відкриваючи справу з боку обвинувачення, розповіла присяжним: «Попри свій успіх, вона не грала за правилами, яких повинні були дотримуватися всі інші. Її падіння було подвійним: по-перше, попри хороший дохід, вона жила не за коштами. Вона витрачала весь свій дохід і навіть більше, залазила в борги, і проти неї було винесено рішення окружного суду. Як наслідок, вона стала вразливою і відкритою для експлуатації. Друге — вона вступила в емоційний і особистий зв’язок з ув’язненим Ентоні Сондерсоном, а пізніше прийняла дорогий автомобіль, «Мерседес» С-класу, який був оплачений ним з його доходів від злочинної діяльності, тобто торгівлі наркотиками».

Пегг заперечує два пункти звинувачень у неправомірних діях на державній службі, один з яких стосується стосунків з Сондерсоном, а другий — нерозголошення рішень окружного суду про свої борги, а також володіння майном, отриманим злочинним шляхом — автомобілем «Мерседес».

Пегг приєдналася до пенітенціарної служби 2012 року, працювала у в’язницях Ріслі, Ліверпуля і Стіал, а до квітня 2018 року була начальницею в’язниці Кіркхем, де Сондерсон відбувала тривалий термін за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Присяжні чули, що вона проводила багато часу в своєму кабінеті з Сондерсоном, а в жовтні 2018 року він подав прохання про тимчасове звільнення.

Хоча такі запити є звичайною справою, існують певні правила, як їх розглядати — правила, які Пегг порушила, сказала пані Вебстер. Вона не мала повноважень затверджувати звільнення, але втрутилася і схвалила заяву, не повідомивши про це посадову особу, яка мала б цим займатися.

Через декілька днів її перевели до іншої в’язниці, а згодом вона стала виконувати обов’язки губернаторки Lancaster Farms.

Сондерсон вийшов із в’язниці у травні 2019 року, а на початку 2020 року користувався зашифрованим мобільним телефоном Encrochat, який використовують серйозні організовані злочинці для надсилання повідомлень і таємного спілкування.

Коли правоохоронні органи зламали систему, виявилося, що Сондерсон був причетний до торгівлі наркотиками. Відтоді він був засуджений за ці злочини.

ДНК на зубній щітці

Але інші повідомлення також свідчать про «характер» його стосунків з Пегг, зазначив суд.

У квітні 2020 року Сондерсон отримав повідомлення на Encrochat зі словами «машина… для тебе, пташко, 12 фунтів або робота» і фотографією чорного «Мерседеса».

За словами присяжних, «12 фунтів» означало 12 000 фунтів стерлінгів, а «робота» — наркотики. Сондерсон запитав, «яку роботу вони хочуть», на що йому відповіли «топ або трава», маючи на увазі кокаїн або канабіс.

Через два дні Сондерсон домовився про доставлення «17 пачок» до Манчестера, щоб заплатити за машину. Через п’ять днів «Мерседес» був зареєстрований на Пегг у її будинку.

Пегг була заарештована у себе вдома в листопаді 2020 року. У її квартирі поліцейські знайшли зубну щітку і пару ляпанців. На обох предметах було виявлено змішані зразки ДНК, які збігалися з ДНК Пегг і Сондерсона.

Вилучені документи показали, що Пегг була фігуранткою низки судових рішень окружного суду за несплачені борги. Судовий розгляд справи триває.

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