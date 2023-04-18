Наче у фільмі жахів: власник будинку знайшов приховану кімнату у підвалі

Він сказав, що ті загадкові двері були заблоковані попереднім власником, і він гадки не має, що знаходиться за нею.

Власник будинку опинився у реальному "фільмі жахів", зробивши страшне відкриття у своєму підвалі.

Він виявив загадкові двері, приховані за великою металевою шафою, майже одразу після переїзду до нового будинку. Про це пише leicestermercury.co.uk.

У повідомленні в соціальних мережах чоловік пояснив, що двері "не ведуть назовні", і він гадки не має, що там за ними, додаючи, що його собаки "не підходять до дверей". Після того, як він, нарешті, поступився під тиском інших користувачів Інтернету, щоб дізнатися, що ж всередині прихованої кімнати, відтоді про нього, на жаль, ніхто нічого не чув.

Власник будинку, який опублікував повідомлення на Reddit під ніком u/BlurghUsername, написав, що двері були заблоковані попереднім власником будинку, і спочатку запевняв, що не має наміру дізнаватися, що за ними знаходиться. Але декілька користувачів закликали його "розкрити цю таємницю".

Один користувач прокоментував: "Відчиніть, відчиніть, відчиніть, відчиніть. Ну, я думаю, що я насправді нічим не кращий, ніж жертва у фільмі жахів". Інший користувач написав: "Очевидно, треба відчинити двері! Ти повинен побачити, що там є!" .

Але власник будинку відповів: "Фільми жахів навчили мене, що запитання, які вони ставлять, завжди є страшнішими та цікавішими, ніж будь-яка відповідь, яку я можу отримати, тому [двері] залишаються зачиненими. Крім того, мої собаки не підходять до дверей, тому я тим більше не відчинятиму їх".

Зрештою, цікавість чоловіка перемогла і він написав: "Відчиню це, коли повернуся додому з роботи!". Після того, як хтось запитав, чи скоро він буде вдома, він додав: "Майже! Ще півтори години!".

Він не публікував жодних повідомлень або коментарів відтоді, і багато хто припускає, що сталося з ним. Чотири роки минуло після останнього повідомлення і жодних оновлень немає.

Нагадаємо, головний екзорцист Римо-католицької архієпархії Індіанаполіса в США Вінсент Лемперт розповів про один з найжахливіших ритуалів. Панотець брав участь у сотнях обрядах.

Читайте також: