Над активним вулканом завис сяйливий НЛО: загадкові кадри

Дивний об’єкт над вулканом / © Jam Press

Над активним вулканом Попокатепетль у Мексиці 30 жовтня камери спостереження зафіксували дивне сяйво. Об’єкт кілька секунд зависав біля кратера, після чого раптово зник.

Про це повідомило видання What’s The Jam.

У момент появи об’єкта вулкан викидав стовпи попелу та диму. Знімки зробили вебкамери, встановлені поблизу гірського масиву на межі штатів Пуебла та Морелос. Попокатепетль, висотою понад 5,4 тисячі метрів, залишається одним із найактивніших вулканів країни.

Національний центр запобігання стихійним лихам підтвердив, що того дня зафіксували 19 незначних вивержень із виділенням пари, газів і попелу. Влада закликала мешканців не наближатися до кратера ближче ніж на 12 кілометрів.

Офіційних коментарів щодо природи загадкового об’єкта поки немає. Водночас відомий уфолог Хайме Моссан раніше заявляв, що Попокатепетль може бути своєрідним «порталом» у просторі-часі. За його словами, під вулканом спостерігаються магнітні бурі, здатні створювати так звані X-точки — місця, де перетинаються магнітні поля Землі та Сонця.

Нагадаємо, вчені виявили чіткий зв’язок між ядерними випробуваннями, що проводилися у 1940–1950-х роках, і появою загадкових об’єктів у небі, що свідчить про позаземний розум, який спостерігає за людством.