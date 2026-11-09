Над Антарктидою з’явилася гігантська "мильна бульбашка": науковці показали дивовижне явище (фото)

Антарктида / © unsplash.com

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Біля антарктичної станції «Академік Вернадський» українські науковці зняли іризацію хмар. На небі це явище схоже на велику різнокольорову мильну бульбашку.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

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Науковці пояснюють, що світло проходить крізь дрібні кристалики льоду в хмарах, огинає їх та накладається промінь на промінь. Через це на небі з’являються кольорові переливи.

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«У перистих хмарах такими перешкодами є дрібні кристали льоду, з яких вони переважно складаються. Це хмари верхнього ярусу, що в полярних регіонах „живуть“ на висотах 4-6 км, де температура — від -20°С і нижче», — зазначили у науковому центрі.

Науковці зазначають, що кольори залежать від розміру й форми кристаликів льоду та розміщуються нерівномірно, повторюючи обриси хмари. У цьому головна відмінність іризації від гало чи вінця, які мають чітку форму кола довкола сонця.

Іризація хмар в Антарктиді / © Національний антарктичний науковий центр

Також у науковому центрі додали, що зазвичай подібне явище частіше спостерігають лише на краях хмар нижнього та середнього ярусів, оскільки самі вони непрозорі, але мають прозорі краї.

Іризація хмар в Антарктиді. / © Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, Руб-ель-Халі або «Порожній квартал» простягається на 1000 кілометрів (620 миль) нескінченного піску через Аравійський півострів. Там виявили відклади 55 давніх озер. Однак найбільша у світі піщана пустеля не має жодних слідів стародавніх людей.

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