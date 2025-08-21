Над Діснейлендом помітили загадковий об’єкт: у Мережі говорять про НЛО

Діснейленд / © Associated Press

Відвідувачі парку розваг Epcot у Діснейленді стали свідками загадкового явища — над парком з’явилася яскрава сяюча куля. Відео, зняте однією з відвідувачок, викликало бурхливі суперечки в Мережі: одні вважають це НЛО, інші шукають більш раціональне пояснення.

Про це пише Daily Mail.

Загадкова поява та припущення

Мешканка Теннессі Морган Х’юльсман розповіла, що разом зі своїм хлопцем помітила надзвичайно яскраве світло, чекаючи на феєрверк. Не знайшовши в інтернеті інформації про дрони чи супутники, вона назвала об’єкт «безумовно, НЛО з інопланетянами». Її відео швидко поширилося в мережі.

Водночас користувачі вказали на більш вірогідну причину: всього за 60 миль від Діснейленду, з мису Канаверал, регулярно відбуваються запуски ракет SpaceX. 18 серпня, якраз у день спостереження, компанія запустила партію супутників Starlink. Це може пояснити появу яскравого об’єкта.

Подібні випадки та пояснення експертів

Це не перший подібний випадок в Epcot. У грудні 2024 року відвідувачі також повідомляли про сяючу червону кулю в небі. Тоді вчені підтвердили, що явище було пов’язане із запуском ракети Falcon 9.

Експерти зазначають, що близькість Флориди до космодрому NASA та велика кількість туристів робить цей регіон ідеальним місцем для подібних спостережень. Часто такі явища, спричинені космічною активністю, помилково сприймають за НЛО.

Незважаючи на раціональні пояснення, частина користувачів продовжує вірити в позаземне походження об’єкта або вважає, що відео є підробкою, створеною за допомогою комп’ютерної графіки. Представники Діснейленду ситуацію поки що не коментують.

