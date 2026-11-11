Надзвичайно рідкісну жовту рибу виловили в озері: який вона має вигляд (фото)

Жовта риба в США / © usgs.gov

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В американському озері Онтаріо науковці виловили рідкісного яскраво-жовтого миня. Незвичне забарвлення риби спричинила генетична мутація — ксантохромізм.

Про це повідомляє видання PopSci.

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Через цю мутацію риба втрачає звичне сіре, оливкове або коричневе забарвлення та стає жовтою чи помаранчевою. У дикій природі таке явище трапляється навіть рідше, ніж альбінізм.

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Науковці знайшли незвичного миня під час дослідження риб у Великих озерах. Вони шукали чужорідні види за допомогою спеціальних пристроїв для вилову риби, звичайних і зябрових сіток, а також аналізували ДНК із води.

«Це відкриття є примітним, оскільки популяції минів в озері надзвичайно низькі, і цей вид зазвичай мешкає в глибших, холодніших водах, ніж ті, що зустрічаються в гавані. Це перше задокументоване виявлення миня під час дослідження рибальства в гавані Освего, хоча повідомлялося про кілька виловів рибалок», — наголосили фахівці.

Жовта риба в США / © usgs.gov

За даними біологів Геологічної служби США (USGS), виловлена риба була дуже худою та мала поганий стан здоров’я. Тому її передали до Ветеринарного коледжу Корнельського університету для додаткових досліджень.

Науковці хочуть з’ясувати, чому чисельність цього виду продовжує зменшуватися.

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Жовта риба в США / © usgs.gov

«Це відкриття може виявитися щасливим і для миня; ця надзвичайно рідкісна риба може дати цінну інформацію про здоров’я популяцій виду в усьому басейні, що може допомогти в управлінських діях», — підсумували в USFWS.

Жовта риба в США / © usgs.gov

Минь живе в холодних річках та озерах Північної Америки, Європи й Азії. Доросла риба зазвичай важить від одного до двох кілограмів. Її тіло здається гладким, але насправді вкрите дуже дрібною, майже непомітною лускою. Молоді мині харчуються зоопланктоном, а дорослі — іншою рибою.

Нагадаємо, 26-річний мешканець Дарвіна вирушив порибалити з молодшим братом і випадково спіймав рибу з особливою призовою міткою.

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