Нагадували смерть та зиму: чоловіка перелякали дивні льодові фігури на березі озера (фото)

Фігури утворились під час негоди, коли вода замерзла на стовпі.

65-річного Бена Тучі із Онтаріо, що в Канаді, налякали дивні заледенілі фігури біля його дому. Чоловік розповів, що вони нагадували йому смерть та зиму.

Про це пише dailymail.co.uk.

Чоловік розповів, що коли він зранку побачив дивні зимові скульптури біля свого будинку, то вони нагадували йому Джека Фроста (персонаж англійського фольклору, що уособлює зиму - ред.) або ж смерть.

Daily Mail

Чоловік каже, що дивні скульптури з'явились на березі озера Ері під час негоди. Він наголосив, що ймовірно через негоду вода з озера заледеніла на стовпі, утворивши моторошні скульптури.

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