Нагадують похоронний вінок: в Росії до Нового року своєрідно “прикрасили” туї (фото)

Готуючись до новорічних свят, вічнозелені деревця оздобили дивними гірляндами та бантами.
Мешканці міста Корочі Білгородської області (Росія) вражені тим, як місцева влада оздобила перед Новим роком вічнозелені туї на одній з центральних вулиць міста.
Як повідомляє Telegram-канал “Подъём”, місцеві мешканці до такої інсталяції поставилися дуже скептично.
Зокрема, жителі міста порівняли прикрашені туї на вулиці Дорошенка із похоронними вінками — таке враження створюють дивні гірлянди та банти, почеплені на деревця.
В адміністрація Корочанського району вже заявили, що чекають пропозицій городян щодо зміни новорічного оформлення.
Нагадаємо, раніше в російському місті Нововоронежі відкрили пам'ятник Альонці, яка за місцевою легендою, заснувала село Нова Альонівка. Арт-об'єкт розкритикували, назвавши його "Альонкою Постапокаліпсісу".
Читайте також: