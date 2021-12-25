Наказала побити дітям, а потім добила палицею: матір та мачуху звинуватили у розправі над 9-річним хлопчиком

Наказала побити дітям, а потім добила палицею: матір та мачуху звинуватили у розправі над 9-річним хлопчиком

Мати дитини не врятувала його від побиття.

У штаті Індіана в США матір та мачуху звинуватили у вбивстві 9-річного хлопчика. Дитина померла після жорстокого побиття.

Про це повідомляє nypost.com.

За даними видання, 9-річний Елайджа Томас Росс помер після того, як хлопчика палицею жорстоко побила його мачуха Альоша Лін Міллер.

Мати дитини та дружина підозрюваної у вбивстві Джена Мей Міллер розповіла, що хлопчик під час знущань благав його не бити, проте це не зупинило його мачуху.

Брати хлопчика розповіли, що Альоша Лін Міллер, яку вони називали "татом" завжди жорстоко ставилась до покійного. Один із хлопчиків додав, що в ніч трагедії він побився з братом. Тоді прийшла мачуха, яка наказала йому побити Елайджу та поставила потерпілого в куток. Після цього жінка сама відлупцювала 9-річного хлопчика, через що той помер.

Мачуху дитини звинувачують в смертельному побитті, а матір хлопчика у тому, що вона бачила, як з її сина знущаються, проте ніяк не допомогла дитині, що призвело до трагедії.

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