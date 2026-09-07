Накличете біду на всю родину: в жодному разі не залишайте віник у цих трьох місцях

Де не можна зберігати віник / © pexels.com

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Згідно з давніми прикметами, є щонайменше три місця, куди його краще не ставити. Перевірте, чи не стоїть там ваш.

Ванна кімната і туалет

Одним із найбільш невдалих місць для віника в народі вважали ванну кімнату. Також його не радили залишати в туалеті.

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За повір’ями, зберігання предмета для прибирання у цих приміщеннях могло негативно позначитися на самопочутті людей, які живуть у домі.

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Тому віник намагалися тримати якомога далі від ванної та туалету, обираючи для нього інше, більш нейтральне місце.

Вітальня

Здавалося б, поставити віник у непримітному кутку вітальні — цілком практичне рішення. Однак народні прикмети застерігають від такої звички.

Наші предки вірили, що віник у кімнаті, де родина проводить багато часу разом і приймає гостей, може порушувати домашню гармонію.

Йому навіть приписували здатність провокувати непорозуміння між близькими. Особливо остерігалися сварок між чоловіком і дружиною, а також конфліктів батьків із дітьми.

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Тож для віника краще знайти місце подалі від головної кімнати оселі.

За дверима

Ще одна поширена звичка — ховати віник за дверима. Він не впадає в очі й водночас завжди залишається під рукою.

Але з погляду народних прикмет таке місце теж вважається невдалим.

Особливо не рекомендували залишати віник за дверима, які часто бувають зачиненими. За старими повір’ями, у такому положенні він нібито втрачає свою позитивну силу і вже не може «захищати» оселю від негативу.

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Де тоді правильно зберігати віник

За народними уявленнями, для віника варто обрати спокійне та непомітне місце, яке не пов’язували з негативною енергетикою.

Підійти можуть комора, коридор або кухня. Водночас існувала ще одна важлива прикмета: віник радили ставити ручкою догори.

Вірили, що саме так він допомагає оберігати добробут оселі й не дозволяє негативу затримуватися в домі.

Звичайно, народні прикмети не мають наукового підтвердження. Проте чимало таких правил передавалися в українських родинах із покоління в покоління, тому дехто дотримується їх і сьогодні.

FAQ

Де правильно зберігати віник у домі?

За народними прикметами, віник найкраще тримати в коридорі, коморі або на кухні. Натомість ванну кімнату, туалет і вітальню вважали невдалими місцями для його зберігання. Також не радили надовго ховати віник за зачиненими дверима.

Як правильно ставити віник — ручкою вгору чи вниз?

За старими народними повір’ями, віник потрібно ставити ручкою вгору, а прутами вниз. Вважалося, що таке положення допомагає зберігати позитивну енергетику оселі та захищати її від негараздів.

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