Налякана жінка виявила закривавленого незнайомця у своєму ліжку: чим усе закінчилося (фото)

Жінка жахнулася, побачивши кадри з камери спостереження, на яких таємничий зловмисник заснув на її ліжку.

Про це пише Daily Star.

22-річна Кейтлін Салліван пригадала, що перебувала у подруги, коли отримала сигнал на телефон з камери її спальні.

Переглядаючи знятий матеріал, мешканка Соші, Шотландія, побачила, як незнайомець увійшов до кімнати і ліг спати.

Чоловік прийшов поспати у чужому будинку / Фото: SWNS

Після інциденту, що стався 31 серпня близько 7:45 ранку, Кейтлін зателефонувала до поліції. Вона зустріла копів у себе вдома, але закривавлений гість встиг піти.

Пізніше Кейтлін отримала повідомлення від цього чоловіка у Facebook, де він перепросив та подякував їй за те, що вона дозволила йому трохи поспати. Тепер жінка боїться, що він може повернутися.

Вона сказала: "Я не могла повірити своїм очам. Я була така шокована, я не знала, хто він такий. Я не могла повірити, що в моєму ліжку був чоловік. Я не розумію, як він потрапив до мого дому. Відтоді я не залишалася в цьому будинку. Я ніколи не хочу повертатися до цього будинку. Справа в тому, що і я, і мій маленький син спимо в цьому ліжку. Якби я була там, він, мабуть, забрався б до мого ліжка і спав поряд зі мною".

Чоловік прийшов поспати у чужому будинку / Фото: SWNS

Через день після шокувального інциденту Кейтлін отримала повідомлення від чоловіка, який сказав, що сподівається зустрітися з нею.

У повідомленні йшлося: "Щиро перепрошую, я погано почуваюся. Дякую, що дозволили мені опустити голову на три години, сподіваюся, жодної шкоди не було".

Кейтлін була менш ніж приголомшена реакцією поліції на повідомлення, яка порадила їй заблокувати його.

Вона додала: "Хто сказав, що він не повернеться? Його не покарали за це, тож він може зробити це знову. Мої сусіди сказали, що чоловік намагався проникнути до мого дому напередодні ввечері, близько 22:00, його бачили, як він кричав та волав".

Кейтлін Салліван / Фото: SWNS

Представник поліції Шотландії повідомив: "Жодного злочину не було встановлено, і з заявником була розмова. Поліція не отримувала жодних подальших скарг чи повідомлень щодо цього інциденту".

Нагадаємо, жінка спантеличила, що 6 років годує свого чоловіка грудьми. Вона каже, що це зробило їхній емоційний зв'язок "в 10 разів кращим".

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