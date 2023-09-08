Налякані люди сплутали заняття йогою з ритуальним масовим вбивством у кафе: що було далі

У Великій Британії поліція отримала виклик про "масове вбивство" з "людьми, що лежать на підлозі" до кафе Seascape у Лінкольнширі. Але коли вони прибули на місце то виявили дещо інше.

Про це пише Mirror.

Як з'ясувалося, у приміщенні обсерваторії відбувалися заняття йогою. Люди медитували, лежачи на підлозі. Втім, пильні перехожі вирішили, що це був якийсь "божевільний ритуальний культ".

Представники закладу описали курйозний інцидент у Facebook:

"Отже, вчора ввечері... Якщо хтось чув масу поліцейських сирен у каплиці Святого Леонарда вчора ввечері о 21:30, то будь ласка, будьте спокійні... Вони прямували до місця події після того, як хтось повідомив про масове вбивство у нашій будівлі, побачивши декількох людей, що лежать на підлозі, що насправді виявилося медитацією із класу йоги. Дякуємо поліції Лінкольншира за їхню швидку відповідь. Я навіть на мить не можу уявити, що відбувалося у них у головах дорогою. Дорога публіко, будь ласка, майте на увазі, що в обсерваторії вечорами відбуваються безліч занять йогою. Ми не є частиною будь-якого божевільного культу або клубу. Загалом ця ситуація склалася позитивно, і ми, звісно, вдячні".

Поліція Великої Британії

Зі свого боку, учасник події додав: "Можу підтвердити, що всі в безпеці, і ми всі насолоджувалися прекрасним вечором медитації та йоги. Моє серце співчуває людям, які думали, що я вбивця, але я можу запевнити вас. Я просто залишаю місце для глибокого розслаблення".

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