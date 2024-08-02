Наляканий чоловік в останню мить обміняв лотерейний білет, щоб врятувати шлюб, і став мільйонером

Щоб уникнути гніву дружини, чоловік вирішив обміняти свій лотерейний білет на дешевший варіант, і це рішення в останню хвилину кардинально змінило його життя.

Про це пише Daily Star.

Перебуваючи на вечірці в Балтиморі, штат Меріленд, неназваний хлопець був у декількох секундах від того, щоб купити лотерейний білет FAST PLAY вартістю 30 доларів. Однак він зупинився, уявивши, як його дружина буде роздратована ціною білета.

Замість цього чоловік вирішив купити білет FAST PLAY Extreme Green вартістю 20 доларів. Його прозорливе фінансове рішення принесло дивіденди: дешевший квиток приніс йому колосальний виграш у розмірі понад мільйон доларів.

"Спочатку, коли я отримав його, я збожеволів, — пригадав він. — Я подивився на нього, і мої очі закотилися назад!"

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До неймовірного виграшу його особистий рекорд в лотереї становив 1500 доларів. Але це мало не закінчилося прикрою трагедією. Чоловік ледь не втратив такий важливий для нього білет, перш ніж перевів його в готівку.

"Коли він прийшов додому, то не зміг знайти білет", — розповіла дружина чоловіка. На щастя, він залишився в гаманці на центральній консолі автомобіля.

Щасливчик-переможець "не має конкретних планів" щодо свого виграшу, але продовжує грати в лотерею, "тому що насолоджується гострими відчуттями".

Нагадаємо, пенсіонерка з Калуша зробила собі подарунок на день народження та розбагатіла на 190 000 гривень. Вона відчувала, що станеться диво.

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