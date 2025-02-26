Наляканий землетрусами чоловік перебрався жити до печери – фото

Турок, який втратив свій дім внаслідок потужного землетрусу 2023 року, вже два роки живе на самоті в невеликій печері, бо вважає її безпечнішою за будь-яку штучну споруду.

Про це він розповів в інтерв'ю TGRT Haber.

У лютому 2023 року південну Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 7,8 балів, який забрав життя десятків тисяч людей і перетворив на руїни цілі райони. Алі Бозоглан, батько трьох дітей з південної провінції Хатай, втратив свій будинок внаслідок землетрусу 6 лютого та підземних поштовхів. Хоча він і його сім'я залишилися неушкодженими, Алі настільки злякався землетрусів, що вирішив, що більше не хоче жити в будинку, зведеному людьми. Натомість він знайшов невелику тиху печеру на околиці свого міста і перетворив її на затишну оселю. Хоча Алі не зміг переконати свою сім'ю приєднатися до нього в його незвичайному будинку, він стверджує, що він щасливий і умиротворений.

"Я живу тут вже два роки після землетрусу і знайшов спокій у цій печері, — розповів 55-річний Алі. — Ця печера існує тисячі років і не зруйнувалася".

Алі Бозоглан / Фото: TGRT Haber

Дізнавшись про умови проживання чоловіка, адміністрація району Дефне запропонувала йому затишний контейнерний будинок десь ближче до міста, але Алі полюбив життя далеко від галасливого міста, навчившись цінувати тишу і спокій своєї маленької печери.

"Я мию посуд і перу білизну, прибираю, готую їжу. У мене прекрасне життя в печері. Я далеко від усіх і в контакті з природою. Неосвічені люди погано говорять про те, що я живу в печері. Тому що вони не сидять зі мною, не розмовляють зі мною і не знають мене, вони роблять різні коментарі", — поділився він.

Алі Бозоглан / Фото: TGRT Haber

Алі визнає, що життя на самоті в печері не є ідеальним. Оскільки це природний притулок, відносно теплий взимку і прохолодний влітку, він приваблює змій і гризунів, але він вже звик до цього. Він також хотів би мати доступ до належного туалету та водопроводу, але це практично неможливо. Зараз він планує встановити сонячні батареї, щоб живити пральну машину і холодильник, але навіть якщо його план не спрацює, він не планує проміняти комфорт своєї печери на штучну споруду найближчим часом.

Нагадаємо, американка переїхала до печери в Йорданії, бо закохалася в бедуїна. Вона кардинально змінила своє життя.

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