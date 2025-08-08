Нам залишилось недовго до катастрофи: ексдиректор Google про темне майбутнє людства

Google / © Associated Press

Світ може опинитися на межі антиутопії вже у 2027 році. Про це заявив колишній директор Google Мо Гавдат, який понад десятиліття працював у компанії та очолював її бізнес-підрозділи у Європі, Близькому Сході та Північній Африці.

Про це пише Daily Mail.

У подкасті «Щоденник CEO» він попередив, що протягом найближчих 12–15 років світ зануриться у період глобального колапсу. Причиною цього стане не сам штучний інтелект, а дії людей, які використовуватимуть його для власних злочинних цілей.

На його думку, з 2027 року людство зіткнеться з несправедливістю, тотальним контролем, падінням моралі, економічними та соціальними потрясіннями. Гавдат наголосив, що ІІ лише посилить уже наявні проблеми, а в руках недобросовісних людей стане потужним інструментом маніпуляцій, шантажу та експлуатації.

Водночас експерт запевняє: після періоду темряви настане час «утопії». Світ зможе вийти з кризи, але для цього доведеться подолати роки випробувань і змінити уявлення про свободу, владу та відповідальність.

Мо Гавдат також поставив під сумнів твердження, що ІІ створить нові робочі місця. Навпаки, за його словами, штучний інтелект зможе замінити навіть найвищі керівні посади. Зрештою, суспільство зіткнеться з необхідністю переосмислення своєї ролі в новій реальності.

За словами Гавдата, людство зараз перебуває в «ері розширеного інтелекту», де люди та ШІ ще можуть працювати разом. Однак він попереджає, що вже у 2027 році штучний інтелект занурить суспільство в стан соціального хаосу та економічної нерівності на понад десятиліття.