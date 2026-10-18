"Нам заздрять": українська вчителька шокувала Мережу розповіддю про роботу в канадській школі

Українська вчителька працює в Канаді / © Instagram

Реклама

Українська вчителька, яка понад два роки живе та працює в Канаді, розповіла про труднощі адаптації в місцевій школі. За її словами, на новому місці їй довелося самостійно розбиратися з внутрішніми правилами й організацією роботи, а поведінку деяких колег вона сприйняла як прояв неприязні.

Своїм досвідом педагогиня поділилася у відео у власному блозі, передає «Фокус». Найбільшим викликом для неї стали не уроки, а незнайоме робоче середовище та брак підтримки на початку роботи.

Реклама

Робота в канадській школі: чому вчительці бракувало підтримки

Після працевлаштування українка розраховувала, що колеги допоможуть їй ознайомитися з правилами школи, розпорядком дня та організацією навчального процесу. Однак, за її словами, необхідну інформацію доводилося з’ясовувати самостійно.

Реклама

«Коли я прийшла на роботу в школу, зовсім ніхто не поспішав мені допомагати. І, звісно, ніхто не переймався тим, що я іммігрантка, яка живе тут лише два роки. Нікого не хвилювало, що я можу чогось не знати, зокрема правил школи, тому що ніхто тобі не пояснює ні розпорядок дня, ні план — ніхто нічого тобі не каже», — розповіла вона.

За словами педагогині, найбільше труднощів спричиняли звичайні організаційні питання: потрібно було розібратися, де розташовані класи, куди йти після перерви та як організована щоденна робота школи.

Початок роботи вчителька згадує як період сильного стресу. Незнайоме середовище ускладнювало навіть повсякденні ситуації, а робота з учнями додавала відповідальності.

«Нам тут усе чуже, і навіть банально піти попросити їжу в магазині для мене було справжнім викликом. А перші робочі дні — це просто величезний стрес. Коли я стою на перерві, я взагалі не знаю, де який клас знаходиться і куди мені йти. Для мене це був такий організаційний шок», — згадала вчителька.

Реклама

За її словами, сама побудова уроків не стала для неї головною проблемою. Натомість складніше було призвичаїтися до внутрішніх правил конкретної школи, про які педагогині, як вона стверджує, заздалегідь не розповіли.

Заміна вчительки: чому поведінка колеги здивувала українку

Один з епізодів, який запам’ятався педагогині, стався, коли їй доручили замінити іншу вчительку. Спочатку колега привітно спілкувалася з українкою та розпитувала про її освіту й професійний досвід. Однак під час передачі класу, за спогадами жінки, її поведінка змінилася.

«Вона випитала в мене все, що могла. Я, як щира людина, все розповідаю, бо щиро вірю, що люди бажають мені добра. І тоді мені випадає заміняти її в класі. Вона міняється на обличчі за секунду й каже мені: “Представтеся перед класом, розкажіть, хто ви, і заспокойте дітей”», — розповіла вчителька.

За словами українки, їй вдалося налагодити контакт з учнями: вони поводилися спокійно та реагували на її звернення.

Реклама

«Я розповіла про себе, про свій досвід. А вона подивилася на мене й просто пішла з класу. Жодного слова, жодної комунікації», — додала педагогиня.

Ще один випадок, про який розповіла українка, стосувався її роботи в середній школі. За словами педагогині, колеги докладно розпитували її про канадську освіту та професійну кваліфікацію.

Вчителька вважає, що відповідальність за оцінювання її підготовки передусім лежить на адміністрації, яка ухвалила рішення про працевлаштування.

«По суті, це їх не повинно хвилювати. Якщо мене дирекція прийняла на роботу, значить, вони переконані в моєму досвіді, професіоналізмі та освіті», — наголосила вона.

Поведінку окремих колег педагогиня пов’язує з конкуренцією.

Чи заздрять канадці успіхам іммігрантів: думка української вчительки

На думку педагогині, іммігранти можуть стикатися із заздрістю з боку людей, які народилися в Канаді та краще орієнтуються в місцевому мовному й соціальному середовищі.

«Нам заздрять люди, які мають громадянство цієї країни, які ідеально знають англійську мову, яким звичний цей менталітет, ця країна, локації. Вони тут свої, бо вони тут народилися», — висловила свою думку вчителька.

Вона переконана, що новоприбулим доводиться не лише адаптуватися до нового середовища, а й конкурувати за професійні можливості.

«Ми конкуруємо з канадцями, хоча наші сили зовсім не рівні. І нам часто заздрять, навіть попри це», — підсумувала українка.

Нагадаємо, раніше ми писали про українку, яка після чотирьох років життя в Канаді приїхала до Києва та поділилася враженнями від повернення. За її словами, найбільше її здивували велика кількість дорогих автомобілів у столиці, рівень сервісу та якість продуктів, яку вона оцінила вище, ніж у Канаді.

Новини партнерів

Новини партнерів