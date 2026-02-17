Намальований до народження: хлопець знайшов у комісійному магазині "свій" портрет

Секонд-генд / © Credits

Звичайна поїздка до комісійного магазину в штаті Мен (США) перетворилася на справжню детективну історію. 26-річний місцевий житель Мітчелл Кері виявив серед старих речей витвір мистецтва, який змусив його засумніватися в реальності: з полотна на нього дивився він сам, але з далекого минулого.

Про це він на форумі Reddit.

Перебираючи старі картини, Кері натрапив на малюнок, підписаний як «оригінал» художника Кріса Каннінгема. Робота датована 1978 роком — за 22 роки до народження самого Мітчелла.

На малюнку зображено чоловіка, який пильно дивиться вдалину і палить велику люльку. Проте найбільше вражає не сюжет, а деталі: форма обличчя, зачіска та навіть окуляри героя картини ідентичні до тих, що носить Мітчелл.

Портрет / © Фото з відкритих джерел

«Це було вражаюче. Особливо якщо врахувати, якої довжини було моє волосся в той момент», — поділився враженнями американець.

Цікаво, що сама знахідка трапилася ще у 2024 році, проте довгий час Кері вважав це просто кумедним збігом. Лише через два роки він вирішив поділитися історією на популярному форумі, опублікувавши фото малюнка поруч зі своїм обличчям.

Допис із підписом «Малюнок із секонд-хенду, зроблений за 22 роки до мого народження, на якому я зображений у вигляді похмурого рибалки» миттєво привернув увагу тисяч користувачів.

Коментатори у соцмережах розділилися на два табори: одні були шоковані містичною схожістю, інші — вправлялися в дотепності.

«Ваше пришестя було передбачено давним-давно. Ласкаво просимо, Обраний!» — жартували користувачі.

Дехто навіть порадив Мітчеллу відростити вуса, щоб остаточно злитися з образом «рибалки».

Сам герой історії вирішив не випробовувати долю і придбав портрет.

«Я забрав його додому, побоюючись, що якщо цього не зроблю, мене проклянуть. Забавно думати, що у когось ще може зберігатися картина людини, яка так само схожа на мене», — резюмував Кері.

