Напівоголена політична агітація: в Аргентині кандидатка в Конгрес влаштувала гарячий перформанс

Жінка - колишня модель.

Кандидатка в Конгрес Аргентини влаштувала "гарячий перформанс" у своєму передвиборчому ролику.

Відео вже набрало майже чотири мільйони переглядів, розповіли у Сніданку з 1+1.

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У ролику - 32-річна Синтія Фернандес - модель і ведуча з Буенос-Айреса, яка вирішила зайнятися політикою. Дівчина стала кандидаткою в депутати. Щоб привернути до себе увагу, станцювала у відвертому одязі. Під час танго Синтія зірвала з себе спідницю та продовжила шоу в спідній білизні та колготках із пікантними вирізами.

Багато користувачів Мережі засудили Фернандес. На критику дівчина відповіла одразу. Синтія заявила, що не варто недооцінювати виборців, адже ніхто не голосуватиме тільки через її зовнішність. Головне у виборчих перегонах - це програма. Дівчина особливу увагу збиралася приділити благополуччю сімей.

Відео, а також своєю заявою Синтія наробила багато галасу в Мережі. Утім, це не допомогло їй набрати необхідної кількості голосів. Стало відомо, що в парламент модель і ведуча не пройшла.

Напівоголена політична агітація: кандидатка в Конгрес Аргентини влаштувала гарячий перформанс у своєму передвиборчому ролику

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