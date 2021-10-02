Наполеглива і працьовита тваринка: білка сховала в авто американця 70 кг горіхів

"Склад" вона зробила під капотом Chevrolet.

Мешканець американського міста Гранд-Форкс Білл Фішер знайшов під капотом свого автомобіля багато волоських горіхів.

Про це повідомляє Grand Forks Herald.

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Під Chevrolet чоловік виявив 70 кілограмів горіхів, які туди заховала білка, що мешкає поруч з його будинком. Саме під автомобілем Фішера вона вирішила зробити "зимове сховище".

"Склад" під авто американець помітив не відразу. Якось запустивши двигун, він почу дивні звуки. Коли відкрив капот, то побачив, що весь моторний відсік заповнений горіхами.

"Мені довелося також зняти крила автомобіля, щоб дістати горіхи з усіх отворів. Попри це "заначки" залишилися. Під час поїздки чую з боку рами стукіт і перекочування. Є місця, куди мені не дістатися", - каже чоловік.

Як повідомлялося, справжнього переполоху наробила білка в одному з торговельно-розважальних центрів Харкова. Спритна тваринка вдерлася до супермаркету і мало не паралізувала його роботу. Нишпорити поміж стелажів не стала. Натомість намотала кілька кіл торговельною залою та всілася на перило поруч із візками для продуктів.

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