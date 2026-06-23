Напис "protein" на упаковці: що насправді він означає

Протеїн

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Білкові батончики, йогурти, пудинги та напої з підвищеним вмістом білка за останні роки стали дуже популярними. Багато людей обирають їх, вважаючи, що такі продукти корисніші, поживніші та краще підтримують відновлення організму. Але сам напис «protein» ще не гарантує високого вмісту білка.

Про це пише Egeszsegkalauz.

У країнах ЄС існують чіткі правила, які визначають, коли продукт може називатися джерелом білка або продуктом із високим його вмістом. Це залежить не лише від кількості білка, а й від співвідношення до загальної калорійності продукту. Щоб використовувати такі позначки, виробники повинні підтвердити склад лабораторними дослідженнями або точними розрахунками. Контроль за цим здійснюється відповідно до законодавчих вимог.

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За європейськими нормами, продукт вважається джерелом білка, якщо щонайменше 12% його енергетичної цінності припадає на білок. Для маркування «високий вміст білка» цей показник має становити не менше 20%.

Так, оцінювати продукт лише за кількістю грамів білка недостатньо — важливо враховувати повний харчовий склад, включно з калорійністю, жирами та цукрами.

Варто й розрізняти природно білкові продукти та ті, які штучно збагачують білком. У другому випадку виробники додають сироваткові або рослинні білкові інгредієнти, щоб підвищити харчову цінність.

Лабораторна перевірка таких продуктів є комплексною: вона включає аналіз білка, загальної поживної цінності та відповідності заявленим даним на упаковці.

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Фахівці радять споживачам уважно читати етикетки. Окрім білка, важливо звертати увагу на калорійність, кількість цукру та жирів, адже саме це визначає реальну користь продукту.

«Таким чином, етикетка з інформацією про вміст білка — це не просто комунікаційний елемент на упаковці. Використання заяв про вміст білка регулюється правилами ЄС, тому точність етикеток є не лише фундаментальним питанням для інформування споживачів, але й для дотримання нормативних вимог», — резюмують автори матеріалу.

Раніше йшлося про те, що після 50 років білок стає ключовим у раціоні жінок. Цей компонент допомагає зберігати м’язи, сповільнює втрату сили, підтримує обмін речовин і краще контролювати вагу. Через вікові зміни організму потреба в білку зростає, тому важливо регулярно отримувати його з їжі та поєднувати з фізичною активністю.

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