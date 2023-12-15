Наречена блювала на весіллі через невдалий жарт друзів коханого: що вони утнули (відео)

У Китаї нареченій стало зле після витівки друзів її нареченого.

Про це пише udn.com.

Весілля у провінції Шаньдун пішло не за планом під час викупу. Так, за традицією наречений мав заплатити гроші, щоб подружки нареченої впустили його до кімнати. Втім, дівчата хотіли отримати якомога більше коштів, тому заблокували двері. Щоб змусити наречену відчинити двері, дружби кинули до кімнати дві димові шашки.

На відео, яке з'явилося в Мережі, видно, густий дим та наречену, яка сиділа на ліжку. Їй стало зле – жінка сильно кашляла та навіть блювала.

Після того, як наречену та подружок нареченої "викурили" з кімнати, наречений з друзями з гордістю сказали: "Атмосфера була дуже гарна, і наречена теж вийшла. Було досить весело".

Втім, користувачі були шоковані такою витівкою:

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