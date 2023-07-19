Наречена дізналася про зраду коханого перед весіллям: як вона помстилася під час церемонії – фото

Наречена розповіла, як їй вдалося помститися своєму колишньому-зраднику.

Про це пише Mirror.

Спустошена жінка дізналася неймовірно шокувальні новини якраз у той момент, коли вона збиралася йти до вівтаря, щоб вийти заміж за того, кого вона вважала коханням всього свого життя. Її наречений зраджував її, і вона дізналася про це з анонімного текстового повідомлення за ніч до того, як вона мала сказати "Так".

Пара була разом уже шість років, і вона навіть не підозрювала, що чоловік зустрічається ще з кимось за її спиною.

Жінка, яка залишилася анонімною, пояснила, що зупинялася в готелі з друзями, коли їй зробили одкровення. Коли на її телефоні з'явилося повідомлення, вона подумала, що це чергове привітання з весіллям, але натомість це була серія скриншотів SMS, які її наречений надсилав іншій, з повідомленням: "Я б не вийшла за нього заміж. Ти будеш?".

Перевіривши дати, вона побачила, що це тривало декілька місяців, а деякі повідомлення були надіслані лише декілька днів тому.

В одному з SMS йшлося: "Твоє тіло страшенно неймовірно. І чорт забирай, ти знаєш, як ним користуватися. Хотів би я, щоб у моєї подруги була хоча б половина навичок, якими ти володієш".

В іншому: "Цими вихідними. Ти і я. Все в самому розпалі. Принеси свою найкращу гру".

Скриншот / Фото: mirror.co.uk

Жінка розплакалася і показала друзям, які сказали, що їй слід негайно зателефонувати нареченому та скасувати весілля, але натомість вона вирішила влаштувати епічну помсту.

Вона збиралася влаштувати весілля, а потім натомість "виставити" його перед усіма його друзями та сім'єю. Вона пояснила: "Я йшла проходом зі свинцевими ногами, сукня моєї мрії тепер просто костюм. Коли він побачив моє обличчя, він зрозумів, що це не захоплена жінка у свій великий день, але він гадки не мав, що буде".

Гості були шоковані, коли вона оголосила: "Сьогодні весілля не буде". Вона додала, що схоже, її наречений був "не тим, ким вона його вважала".

Потім вона витягла свій телефон і прочитала кожне слово в повідомленнях, надісланих їй напередодні ввечері, внаслідок чого він вийшов із церкви, не сказавши ні слова.

Наречена продовжила: "Сьогодні не буде весільного прийому, але натомість буде свято чесності, набуття справжнього кохання і дотримання свого серця, навіть коли воно болить".

За словами нареченої, вона влаштувала "пекельну вечірку".

Нагадаємо, 83-річна бабуся пішла від свого 37-річного чоловіка. Тепер вона живе з котом, а він має британську візу.

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