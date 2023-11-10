Наречена дозволила чоловіку переспати зі своєю подругою у шлюбну ніч: батьки від неї відреклися

Жінка розповіла, що дозволила чоловікові переспати з подружкою нареченої у ніч їхнього весілля.

26-річна Кеті вийшла заміж за 25-річного Дена на початку цього року. Британці разом понад 6 років. Однак це було нетипове весілля.

Молодята, які з'явилися в нещодавньому випуску шоу Love Don't Judge пролили світло на свій нетрадиційний роман.

Вони мають відкриті стосунки, і їм дозволено мати інтим із друзями. Кеті пояснила, як вони познайомилися з іншою парою на ретриті, коли почали вивчати ідею відкритих стосунків.

Ден, Кеті, Кірсті та Том / Фото: скриншот з відео

Перенесемося вперед, коли Кеті і Ден офіційно пов'язують себе узами шлюбу, а поруч із ними одна з їхніх подружок нареченої. Однак обов'язки подружки нареченої були дещо іншими, оскільки молодята попросили її приєднатися до них у спальні у шлюбну ніч.

Кеті та Кірсті / Фото: скриншот з відео

"У результаті ми привели одну з моїх подруг до нашої спальні. Ми трохи випили і зрештою влаштували з нею секс утрьох, і це було дійсно весело", — сказала Кеті. "Вона одна з моїх найкращих подруг, тому було дуже комфортно".

Ден додав: "Те, що ми робили це в такий особливий день, зробило його незабутнім".

Ден, Кеті та Кірсті / Фото: скриншот з відео

Проте Кеті пояснила, що її сім'я не схвалює наявність декількох "друзів з привілеями". Вона додала, що багато членів сім'ї не прийшли в цей особливий день пари, назвавши фетиш Кеті та Дена "огидними".

"Я думаю, що більшість вироків, які я отримала, виходила від моєї родини. Вони не схвалювали те, що я робила, і тому більше зі мною не розмовляють", — додала Кеті.

Кеті та Ден / Фото: скриншот з відео

Але, попри непрості стосунки з родиною Кеті, пара стверджує, що має багато друзів, які досі їх підтримують.

Коли Дена запитали, чи схильна пара до ревнощів, він відповів: "Ревнощі — це свого роду частина усього цього, вони роблять усе більш захопливим".

Нагадаємо, чоловік-зрадник запросив коханку у свій медовий місяць. Його колишня наречена розповіла, як їх викрила.

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