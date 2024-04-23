Наречена хоче розірвати заручини з коханим після того, що він зробив з прахом її матері: що сталося

Жінка пожалілася, як наречений викинув прах її померлої матері.

26-річна жінка пояснила на Reddit, що її мама несподівано загинула в автокатастрофі, і вони з сестрою залишилися "спустошеними", оскільки були дуже близькими, а батька не було в живих.

Вона розповіла, що живе зі своїм нареченим Беном, якому 28 років, і їй хотілося б, щоб він підтримав її після смерті матері, але все пішло шкереберть. Вона заявила, що Бен не дуже добре справляється зі своїми емоціями, і він досить "тупий", і вона пояснила це його вихованням. Замість того, щоб підтримати її в її горі, Бен вирішив "з'їхати", оскільки, за його словами, це було "занадто" для нього, щоб впоратися з цим.

"Моя сестра тимчасово переїхала до мене, щоб ми могли підтримувати одна одну", - пояснила вона, поділившись, що Бен навідувався до неї кожні декілька днів. "Я визнаю, що деякий час після цього я була в розпачі. Мені не потрібно було, щоб він був моїм терапевтом, мені просто потрібно було, щоб він був зі мною в найтемніший час мого життя. Щойно ситуація загострилася, він побіг у гори".

Через місяць Бен повернувся до квартири після того, як хтось змусив його подивитися на речі з точки зору його партнерки, і він замислився над своєю поведінкою.

Вона написала: "Спочатку я хотіла піти від нього і моя сестра погодилася, але він благав дати йому шанс все виправити. Я була настільки недієздатною від горя, що не мала сил боротися. Він взяв на себе ініціативу отримати індивідуальну терапію для себе і сімейну терапію для нас. Я бачила, що він докладає справжніх зусиль, щоб змінитися, тому ми залишилися разом і врешті-решт заручилися. Моя сестра спочатку була проти, але врешті-решт сказала, що вважає, що він докладає справжніх зусиль до всього, тож залишитися було правильним рішенням. Вона з'їхала через півтора місяці після повернення Бена. Я запропонувала їй залишитися, але вона сказала, що їй потрібен простір, оскільки питання з Беном було вирішено. Відтоді все було в цілому мирно, і ми почали планувати весілля. Потім я дізналася, що Бен зробив декілька днів тому".

І ось тут все серйозно ускладнилося – адже вона дізналася болісну правду про те, що утнув коханий. Вони з сестрою думали, що робити з маминим прахом, і подумували про намисто, але вирішили, що воно змусить їх "плакати". Вони також не хотіли розвіювати прах, оскільки не було відповідного "супер-спеціального місця", а ділити його між двома урнами теж не було варіантом.

У результаті, вони вирішили залишити урну в квартирі авторки допису. Їхня мама була віруючою, і в урні були чотки, і одного разу сестра жінки сказала, що хоче залишити їх собі на згадку про матір. Але коли вона зазирнула до урни, то була шокована. "Яке ж було моє здивування, коли замість рештків моєї матері я побачила великий мішок з піском", - написала вона.

Виявилося, що Бен "прибирав" місце, де був її прах, попри те, що вона просила його не робити цього, і "пластик якимось чином порвався, і прах розсипався по всьому килиму". Замість того, щоб зізнатися, він тримав це в таємниці, оскільки "боявся" її реакції і не хотів штовхати її "через край". Попіл був на килимі – тож він вирішив прибрати його пилососом. "Потім замість того, щоб повернути його до урни, він викинув вміст пилососа до смітника. Коли я запитала, чому він просто не повернув прах до урни після пилососа, він втупився в підлогу", - розповіла вона.

Жінка продовжила: "Наступного дня він буквально забіг до нашого місцевого парку і прихопив трохи піску в пакетику, так що він був приблизно тієї ж ваги, що й попіл". Вона назвала його "дурнем" і була стурбована тим, що він навіть не говорив їй правди. Вона розлютилася: "Попіл був трохи грубий, з уламками кісток. Він навіть не спробував схопити декілька уламків. Він викинув мою маму на смітник. Я його зараз дуже ненавиджу. У мене нічого не залишилося, окрім піску, в який, мабуть, помочилася 4-річна дитина".

У результаті, жінка переїхала жити до готелю та заблокувала номер свого нареченого.

Тим часом читачі переконані, що це було замасковане благословення: "Твоя мама врятувала тебе від одруження з цим псом. Це її чудовий подарунок тобі. Її прах врятував тебе від зв'язку з чоловіком, який перетворить твоє життя на пекло. Посади дерево в особливому місці і присвяти його її пам'яті. Кинь свого хлопця, який не вміє поводитися з людьми", "Я дуже сподіваюся, що ти нарешті прозрієш і викинеш цю купу людського сміття", "Який егоїстичний і злий вчинок. Я б ніколи не хотіла знову бачити його обличчя. Огидно". Інші говорили, що цей чоловік не заслуговує на довіру, і першим тривожним дзвіночком стало те, що він залишив її горювати на самоті.

Нагадаємо, 39-річна жінка ледь не вибила незнайомцеві око, коли він не вгадав її справжній вік. Вона накинулася на нього після палкої суперечки.

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