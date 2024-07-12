Наречена і батько довели гостей весілля до сліз, повторивши танець з її дитинства – відео

Наречена та її тато зворушили гостей весілля їхнім оригінальним танцем.

Про це пише People.

Келсі Гоггінс уявляла собі весільний танець батька та дочки задовго до того, як вона заручилася. Ідея виникла близько 10 років тому, коли Келсі, уродженка Кембриджа, штат Массачусетс, США, і її батько Дейв натрапили на старі відеокасети з танцювальних курсів між батьком і дочкою, які вони разом відвідували під час її участі в змаганнях.

Знову знайшовши відео, Келсі одразу подумала про відтворення одного з їхніх старих танців для свого майбутнього весілля. Вона поділилася ідеєю зі своїм татом, який відповів: "Звичайно, коли настане час, ми поговоримо про це".

У жовтні 2022 року, коли Келсі заручилася з Патріком Гоггінсом, вона не гаяла часу нагадати татові про їхні танцювальні плани.

"Добре, тату, час знову вчити танець", — сказала вона йому. "І він відповів: "Почекай, ти серйозно це говорила?" - пригадала Келсі, якій зараз 31 рік.

Після п’яти місяців практики, 1 червня, дует повернув свої знакові рухи на танцмайданчик під час весілля Келсі в Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія. Тим часом позаду них проектор відтворював відеокліпи з дитинства нареченої.

Гості свята були розчулені до сліз. 58-річний Дейв поділився, що багато людей запитували, як він втримався і не розплакався. "Я думаю, що це тому, що ми багато тренувалися в день заходу і щойно почалася музика, ми вийшли і зробили це. Оплески натовпу розслабили мене, і ми просто повеселилися. Ось як я тримався", — відповів він.

Згадуючи цей момент, Дейв каже, що ніколи не міг уявити, що зможе танцювати перед натовпом стільки років потому. Але тепер він вдячний за це.

"Беріть участь у житті своїх дітей", — каже Дейв. "Якщо з’являється така можливість, ти маєш нею скористатися. Це не моя справа – танцювати перед людьми, але ти маєш це зробити, тому що вони кажуть правду: вони так швидко ростуть".

Нагадаємо, наречена зв'язала гачком весільну сукню і смокінг нареченого. Також вона створила вбрання для двох подружок нареченої.

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