Наречена обурила 29 суворими правилами для гостей її весілля: список

Наречену розкритикували за те, що вона наказала своїм гостям дотримуватися 29 суворих правил протягом тригодинного весільного дня.

Про це пише Mirror.

23-річна дівчина хотіла, щоб її весілля минуло без проблем, тому вона розробила план, щоб переконатися, що всі поводитимуться "правильно" протягом дня.

У рамках цього плану вона та її 25-річний наречений домовилися про 29 "дуже суворих" правил, яких гості повинні дотримуватися від початку до кінця – від того, що вони їстимуть, як одягатимуться, і до того, як вони зможуть розважатися.

Вона написала на Reddit: "Причина в тому, що хоча весілля дуже коротке, воно дуже важливе. Ми з нареченим сказали всім нашим сім'ям і друзям, що у нас буде багато правил, і всі вони запевнили нас, що вони не проти. На той момент ми ще не обговорювали правила, ми просто знали, що вони будуть дуже суворими. Ми з нареченим ретельно обирали правила, і загалом їх було близько 30".

Однак вона була приголомшена, коли її гості почали скаржитися на її правила та вимоги – не розуміючи, чому вони не можуть підтримати її бачення.

Повний список правил пари:

Жінки одягають блідо-жовті костюми, а чоловіки – чорні Без дітей віком до 12/11 років Лише морепродукти та веганська їжа (до речі, вони можуть приносити свою їжу) Жодних камер Жодного вина, алкоголю або подібних речей Не розрізати торт Жодної драми Жодних освідчень чи оголошень Жодних "плюс 1" (якщо лише я не знаю їх) Жодних синіх джинсів Нічого не питайте у нареченої Промови/обітниці повинні бути короткими Жодного невідповідного вбрання Жодних недоречних речей Не шукайте наречену/нареченого Не плачте (якщо ви плачете, це нормально, просто витріть сльози серветкою) Не кидатися букетом Не кричати Не розмовляти під час важливих моментів Жодних сюрпризів Не телефонувати (якщо вам зателефонували, йдіть до усамітненого місця) Не вмикайте гучну музику Жодних недоречних або божевільних танців Не тримайте і не торкайтесь сукні/фати нареченої Не будьте грубими/недоречними і т.д. Ви не можете покинути весілля без необхідності Не передавайте своє запрошення комусь іншому, хто може захотіти піти Підтвердьте свою присутність Не відповідайте на запрошення, якщо ви не впевнені, що прийдете.

Вона додала: "Ми з нареченим також вирішили, що запросимо лише найближчих родичів і друзів (на весіллі буде близько 70 родичів і друзів). Мій наречений працював над пошуком гарного пляжу для нашого весілля, а я працювала над тим, щоб зробити кожне запрошення вручну. На запрошеннях були дотримані всі правила. Ми очікували, що наші сім'ї будуть щасливі та раді нашому весіллю, але натомість ми отримали багато негативу".

Наречена також розповіла, що її свекруха була "дуже розлючена" через те, що їй довелося одягнути жовте вбрання, а її зять не зміг би нічого їсти, оскільки у нього "алергія на веганську їжу і він не любить морепродукти".

Вона сказала: "Мій дядько сказав, що його діти будуть дуже засмучені, що вони не зможуть прийти, і так далі, і тому подібне. Практично кожен член сім'ї хотів піти проти більшості правил, і я не знала, що робити, тому що я не хотіла змінювати правила, так само як і мій наречений. Час спливав, тож ми відкладали весілля від тижня до двох місяців. Наші сім'ї знову засмутилися, кажучи, що вони вже досить довго чекали на весілля, і сказали, що я була неправа, що влаштувала "безлад", коли я могла просто скоротити правила і/або зробити їх менш суворими і дурними, і що вони навіть не знали, що все буде настільки суворо".

У зв'язку з цим багато її гостей заявили, що відмовляться від її запрошення, якщо вона не скасує свої суворі правила, але вона і не думала цього робити. Вона продовжила: "Я намагалася пояснити їм, що ми працюємо над цим, але вони не припиняють говорити про це, навіть іноді за моєю спиною. Вони завжди відпускають злі жарти щодо цього, і єдиний раз, коли я заступилася за себе, вони назвали мене жалюгідною і сказали, що в усьому винні я і мій наречений".

Коментуючи її допис, один користувач сказав: "30 правил для тригодинного весілля, одне з яких – купити і одягнути блідо-жовту сукню? Я не піду. Я погано ношу жовтий у будь-якому відтінку, я занадто бліда для нього, і якщо лише я не знайду щось у цьому кольорі задешево, я б не купила його. Я також не можу заплакати або піти, якщо наречений і наречена не вважатимуть це надзвичайною ситуацією? Щодо їжі – веганська їжа містить алергени, і не всі люблять морську їжу. Єдине, що я вважаю розумним – жодних дітей до 12 років, особливо на пляжному весіллі".

Інший користувач додав: "Це навіть не весілля, якщо воно має 30 правил. Буквально здається, що тебе тримають у заручниках, щоб вислухати обітниці, а потім змусити їсти їжу, яку ти або не любиш, або на яку у тебе алергія (чи непереносимість). Не кажучи вже про те, що ви навіть не можете піти без дозволу нареченого і нареченої, якщо вони не вважають це обов'язковим. Це ще гірше, бо хтось може бути нейродивергентом, і йому потрібно буде піти геть через сенсорні речі".

Нагадаємо, начальник звільнив підлеглу просто у день її весілля. Наречена вважає, що з боку боса це був боягузливий вчинок.

Читайте також: