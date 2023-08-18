Наречена оголосила про розлучення через день після весілля: що утнув її чоловік

Наречена сказала своєму чоловікові, що хоче розлучення всього через день після їхнього весілля. А все через витівку її коханого під час святкування, через яку вона почувалася "зґвалтованою".

Про це пише Mirror.

Жінка пояснила, що вона мала лише одне правило, згідно з яким коханому було заборонено вимащувати її обличчя весільним тортом, коли настане час його різати. Але замість того, щоб поважати її бажання, наречений зробив ще гірше, схопивши її за голову і тицьнувши її обличчям у святковий десерт.

"Єдиним моїм жорстким правилом було те, що він не тертиме мені обличчя тортом на святкуванні. Будучи розумною людиною, яка добре мене знає, він цього не зробив. Натомість він схопив мене за потилицю і штовхнув мою голову в нього. Це було заплановано, оскільки торт було знищено, і він мав купу кексів як резерв", - поділилася вона.

Налякана і збентежена тим, що сталося, наречена сказала своєму новому чоловікові, що вона розриває з ним стосунки. Але тоді її засипали дзвінками члени сім'ї, які думають, що вона неправа, розірвавши шлюб так рано.

"Я пішла. Наступного дня я сказала йому, що ми розлучаємося. Усі зібралися, щоб сказати мені, що я маю дати йому другий шанс. Вони також продовжують говорити мені, що я кохаю його — хоча зараз я цього зовсім не відчуваю — і що він кохає мене, а це означає не здаватися за першої ж перешкоди", - поділилася вона.

З цією проблемою наречена навіть звернулася за порадою до психологині. У відповідь жінці порадили наполягати на розлученні, попри прохання скасувати його, тому що "дії її чоловіка були червоним прапорцем".

"Всі впевнені, що ви робите помилку, але вони не ті, хто повинен прокидатися щодня з чоловіком, чия поведінка сильно їх відштовхує. Це ви. Тож вам потрібно слухати лише себе. Я думаю, що те, що він зробив, було червоним прапором про те, що він не шанує вас та ваші бажання. Продовжуйте процес розлучення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пара вперше поцілувалася у день весілля і розповіла, як це вплинуло на стосунки. Закохані разом понад 1,5 року.

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