Наречена опинилася у травмпункті в день свого весілля: "Не повторюйте моєї помилки" (фото)

Замість святкового столу, жінка та її коханий провели час у лікарні.

Наречена отримала важкий перелом просто під час свого весілля.

Про це пише New York Post.

Після урочистої церемонії Мері Грінвелл та її коханий Блейк влаштували фотосет, де дуркували на камеру. В один момент наречений, що має зріст 182 см і вагу 136 кг, застрибнув коханій на спину, спровокувавши серйозну травму.

"Я одразу зрозуміла, що зламала щиколотку, це сталося ніби в сповільненому відео", - розповіла 27-річна Грінвелл з Бостона, штат Кентуккі, США. "Я не чула хрускоту, але відчула печіння у лівій щиколотці. Я пам'ятаю, як вигукнула: "Моя щиколотка зламана!". Не думаю, що люди спершу подумали, що я серйозно, але потім вони побачили, наскільки вона набрякла".

Мері та Блейк / Фото: Kennedy News and Media

Чоловік Грінвелл теж був стурбований станом своєї нареченої після того, як її щиколотка тріснула під його вагою.

"Очевидно, що Мері була дуже засмучена, і я дуже хвилювався за свою новоспечену дружину", - сказав 30-річний Блейк в інтерв'ю Kennedy News. "Я звинувачую в цьому себе".

Мері та Блейк / Фото: Kennedy News and Media

Після падіння Мері була змушена достроково попрощатися зі своїми 150 гостями весілля, залишивши запрошених насолоджуватися афтепаті вартістю 7 000 доларів і поспішаючи до лікарні, де вона була змушена залишитися до другої ночі.

"На мене, безумовно, кумедно дивилися, коли я сиділа у відділенні швидкої допомоги у весільній сукні", - сказала наречена, яка кривилася від болю, чекаючи на приймання лікаря.

Мері та Блейк у лікарні / Фото: Kennedy News and Media

Гримаса Грінвелл лише посилилася, коли лікарі виявили, що вона зламала щиколотку в двох місцях і потребує операції. Фахівці вкрутили 12 гвинтів і пластину в її ногу.

Нога Мері / Фото: Kennedy News and Media

Але жінка не надто переймалася тим, що її тілу було завдано шкоди. "Я не засмутилася через те, що зламала щиколотку", - зізналася вона. "Мене більше засмутило те, що ми вклали стільки часу, грошей, зусиль у планування весілля, а тепер мусимо його пропустити".

Однак пара відмовилася пропустити медовий місяць у Діснейленді. Грінвелл і Блейк вирушили до парку розваг у Флориді всього через шість тижнів після інциденту. Мері каталася на атракціонах на моторолері.

Мері в Діснейленді / Фото: Kennedy News and Media

"Тоді я дуже засмутилася, що ми все пропустили", - сказала вона. "Але тепер я можу озирнутися назад і навіть посміятися".

Нагадаємо, наречена обурила 29 суворими правилами для гостей її весілля. Серед правил те, що вони їстимуть, як одягатимуться та як зможуть розважатися.

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