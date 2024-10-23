Наречена отримала анонімного листа за два дні до весілля: "Це мене зламало" (фото)

Наречена залишилася "в розпачі" після того, як за декілька днів до весілля отримала таємничого листа, в якому йшлося про одне "дороге" рішення.

Так, її затаврували "матеріалісткою" після того, як вона склала список весільних подарунків. Бажання майбутньої дружини розізлили одного із гостей, тому він вирішив висловити своє невдоволення анонімно.

Наречена звернулася до Reddit, щоб поділитися запискою, яка починалася люто: "Ти знущаєшся з мене? Це досить дорогий список, тобі не здається?".

Вона прикріпила фото записки, в якій були різні цитати з Біблії про жадібність. Анонімний відправник потім сказав: "Бог не проти, щоб люди мали речі. Він не згоден з тим, що речі мають людей. Коли багатство і матеріальні речі стають центром нашого життя, ми підносимо їх до статусу ідола. Речі, яким ми поклоняємося замість Бога. Речі, на яких ми зосереджуємося більше, ніж на нашому Богові. Коли вас більше хвилює ваша нова іграшка, ніж похід до церкви – це проблема. Коли номер вашого банківського рахунку важливіший за те, щоб віддати декілька доларів на допомогу людині, яка намагається звести кінці з кінцями, - це проблема. Бог благословляє нас, щоб ми могли благословляти інших і показувати Божу любов".

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Спантеличена такою дивною запискою, наречена попросила поради: "Після дуже емоційно і фінансово обтяжливої епохи планування весілля, я відчувала, що сьогодні нарешті повернула за ріг і з нетерпінням чекаю на наше весілля в суботу, коли отримала цього листа поштою, без зворотної адреси і жодної реальної інформації про те, хто міг його надіслати".

Вона пояснила, що єдина зачіпка міститься на поштовій марці, і сказала, що може припустити, що вона походить з поштового відділення, розташованого неподалік від її рідного міста, але зазначила, що це "населений" район, звідки "походить багато її гостей". Далі в повідомленні йшлося про деталі: "Це було адресовано лише мені (нареченій), а не моєму нареченому. Я ламаю голову над тим, хто міг його надіслати, але нічого не знаходжу. Порадьте, як не потрапити в халепу?".

Читачі поквапилися поділитися своїми думками: "Я б не заплямував цим день весілля, але опублікував би це на Фейсбуці. 1) Висміяти їх за лайку, 2) Висміяти їх за те, що вони не запросили нареченого, 3) Попросити їх не приходити, 4) Дати їм прочитати всі глузливі коментарі від ваших друзів", "Покладіть це біля столу з подарунками/коробкою з листівками. Нехай усі знають, хто винуватець".

Нагадаємо, наречений вигнав маму зі свого весілля. Він пожалівся, яку "шокувальну та непрощенну річ" вона зробила.

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