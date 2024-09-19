Наречена переробила весільну сукню бабусі: відео до і після та реакція рідної людини

Американська наречена переробила весільну сукню своєї бабусі на комплект з двох частин для власного свята.

Бріттані Далена, наречена з Фресно, Каліфорнія, розповіла New York Post, що вінтажну сукню кольору слонової кістки, вкриту принтами пейслі, спочатку носила її бабуся, а потім мама. Тепер вбрання дісталося їй.

"Сукні близько 50 років, і на ній є шматки, де моя бабуся і її свекруха вшивали в неї бісер", - розповіла Далена.

У кліпі, який в TikTok зібрав понад 13,2 мільйона переглядів, наречена заходить до церкви, показуючи, як вона перетворила старовинну реліквію.

"Я знала, що вона буде шокована, і я знала, що вона буде в захопленні, незалежно від того, що я з нею зроблю", - сказала вона.

Коли вона увійшла, її бабуся вигукнула: "Боже мій!", приголомшена тим, що її онука носить цю сукню.

"Для неї було великою честю, що я вдягнула її з такої особливої нагоди, і для неї було важливіше, щоб я вдягнула її, ніж залишити її в коробці на довгі роки", - зізналася вона.

Після обіймів бабуся миттєво розплакалася.

"Я завжди планувала використати сукню і зберегти її як єдине ціле. Оскільки я хотіла вдягнути її для репетиції, укорочена версія здалася мені найкращим варіантом", - розповіла Далена.

Наречена зізнається, що вона менша за свою матір і бабусю, тому для того, щоб сукня сиділа на ній як влита, довелося вносити значні зміни.

"Для того, щоб швачка змогла підігнати ліф під мою талію, їй довелося розібрати його на дві частини", - розповіла вона. "Коли я приміряла сукню у двох частинах, я подумала, що це набагато більше відповідає моєму стилю, і я одразу ж закохалася у новий дизайн".

Від покоління до покоління сукня зазнавала змін, які відповідали стилю кожної нареченої. Хоча її бабуся придбала весільну сукню як сукню з довгими рукавами та високим вирізом, мама Далени пошила її з вирізом у формі сердечка та пишними короткими рукавами, прикрашеними бісером. Тож, коли настав час для Далени додати свою родзинку, вона зберегла основні елементи сукні, але перетворила їх на комплект.

Нагадаємо, наречений скасував весілля через SMS коханої його 12-річній доньці. Чоловік розірвав стосунки з обраницею.

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